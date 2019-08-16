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Известный украинский дизайнер впервые стала мамой (фото)

13:44 16 августа 2019 144
Дизайнер Лилия Литковская
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный украинский дизайнер Лилия Литковская, участница украинской Недели моды, поделилась радостной новостью. Она впервые стала мамой. Об этом Лилия сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с ребенком. На снимке Лиля показала крошечные пальчики новорожденной дочки.

«Тот случай, когда описать встречу и поток неизвестных частиц у меня внутри… возможно только невербально. Это как утренняя Роса, пение птиц на рассвете в густых джунглях. Встреча Солнца с планетой, первый росток Зерна. Я люблю тебя, моя Солнечная Ра, спасибо, что пришла в этот Мир и выбрала мой дом», — написала Лилия.

Свою личную жизнь Литковская не афиширует. Не называет и имя отца дочки. О будущем пополнении она также сообщила в социальной сети, разместив единственное фото с округлившимся животиком.

Напомним, недавно снова стали родителями Сергей и Снежана Бабкины. А экс-солистка «ВИА-Гры» Санта Димопулис готовится к родам в Монако.

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