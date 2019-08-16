Известный украинский дизайнер впервые стала мамой (фото)

Шоу-бизнес

Известный украинский дизайнер Лилия Литковская, участница украинской Недели моды, поделилась радостной новостью. Она впервые стала мамой. Об этом Лилия сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с ребенком. На снимке Лиля показала крошечные пальчики новорожденной дочки.

«Тот случай, когда описать встречу и поток неизвестных частиц у меня внутри… возможно только невербально. Это как утренняя Роса, пение птиц на рассвете в густых джунглях. Встреча Солнца с планетой, первый росток Зерна. Я люблю тебя, моя Солнечная Ра, спасибо, что пришла в этот Мир и выбрала мой дом», — написала Лилия.

Свою личную жизнь Литковская не афиширует. Не называет и имя отца дочки. О будущем пополнении она также сообщила в социальной сети, разместив единственное фото с округлившимся животиком.

Напомним, недавно снова стали родителями Сергей и Снежана Бабкины. А экс-солистка «ВИА-Гры» Санта Димопулис готовится к родам в Монако.

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