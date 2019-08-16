Украина

Неожиданный поворот: полицейских заподозрили в том, что они знали о подготовке убийства "Сармата", но не предупредили его

В отношении полицейских, которые могли знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»), но скрыли этот факт, открыто уголовное производство.

Об этом сообщила первый замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко. «Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением», — сообщила Варченко.

По ее словам, во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства ветерана. Ольга Варченко также отметила, что об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей, которые не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за возможного конфликта интересов двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые должны были вести дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко, объявили самоотвод.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter