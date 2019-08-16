Побег израильского наркоторговца в Киеве: в СБУ полетели головы

Происшествия

СБУ отстранила на время служебной проверки сотрудников, упустивших в аэропорту «Борисполь» израильтятина Амоса Дов Сильвера — основателя крупнейшей интернет-сети наркотраффика Telegrass, которого собирались экстрадировать на родину.

«СБУ проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта „Борисполь“ гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур. Сотрудники службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранении от исполнения служебных обязанностей на время проверки», — сообщают в спецслужбе и уточняют, что ее сотрудники предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБУ.

Тем временем в Госпогранслужбе опровергают информацию о том, что израильтянин скрылся от сотрудников спецслужбы за линией паспортного контроля в зоне магазинов Duty Free. Как сообщает «Укринформ», представитель службы Андрей Демченко заявил, что на линии паспортного контроля Дос Сильвера не было. «Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент он исчез из аэропорта „Борисполь“, пограничникам неизвестно», — отметил Демченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главу наркокартеля задержали в Киеве в марте этого года. В столицу Украины Амос Дов Сильвер прибыл для налаживания связей с представителями местного криминалитета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter