Прокуратура будет просить для Гримчака залог в 12,5 миллиона гривен

Украина

Судьбу задержанного в Киеве заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Гримчака будет решать суд Чернигова. Заседание Деснянского райсуда несколько раз переносилось и в итоге назначено на 17.00 16 августа. Прокуроры будут просить для подозреваемого двухмесячного ареста с возможностью выйти под залог. Об этом сообщила адвокат Гримчака Татьяна Матяш.

Прокуроры предлагают назначить залог за Гримчака в размере 12,5 млн гривен, уточнило «Громадське».

Напомним, Гримчака задержали вечером 14 августа после того, как в доме замминистра был проведен обыск. В Службе безопасности Украины утверждают, что чиновник якобы вымогал у предпринимателя взятку в размере 1,1 млн долларов. В итоге было объявлено о задержании Гримчака и мужчины, которого в пресс-релизах СБУ и НАБУ назвали помощником замминистра.

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