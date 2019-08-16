Героя Суперкубка УЕФА на радостях «сломал» болельщик (фото)

Спорт

Испанский голкипер «Ливерпуля» Адриан Сан Мигель, ставший героем послематчевой серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против «Челси», получил глупейшую травму и рискует пропустить поединок английской премьер-лиги.

«Не понимаю, почему в мире соцсетей, когда все на виду, во время празднования успеха нашей команды болельщик прыгнул куда-то и пнул его по лодыжке. Теперь она опухла, а нам нужно подумать, чтобы выиграть субботний матч», — приводит слова главного тренера «красных» Юргена Клоппа издание The Sun.

Празднование победы было омрачено для голкипера травмой лодыжки

Напомним, что Адриан парировал в матче с «Челси» решающий пенальти от Абрахама и таким образом принес «Ливерпулю» четвертый в истории Суперкубок УЕФА. Испанский голкипер получил возможность сыграть в еврокубковом поединке в связи с травмой основного вратаря команды Алиссона, получившего повреждение в стартовой игре сезона против «Норвича».

Отметим, что свой матч в рамках национального чемпионата «красные» проведут в субботу, 17 августа, на выезде против «Саутгемптона». Ворота «мерсисайдцев», судя по всему, тренерскому штабу придется доверить третьему-четвертому вратарю — 35-летнему Энди Лонергану или 20-летнему Кайомину Келлехеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрген Клопп после завоевания Суперкубка УЕФА спародировал героя Сильвестра Сталлоне из «Рокки».

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