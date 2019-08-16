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В Станице Луганской разминировали подступы к мосту и запустили электрокар (фото)
В Станице Луганской возле линии разграничения на Донбассе завершены работы по разминированию, а также начал курсировать электрокар. Специфический вид транспорта понадобился, чтобы облегчить пересечение линии разграничения пожилым людям, инвалидам и беременным.
Работы по разминированию в районе разрушенного моста у Станицы Луганской начались 1 августа. Как сообщает «Громадське радіо», за прошедшие 16 суток были расчищены от взрывоопасных предметов около двух гектаров территории. Только за последние сутки саперы выявили и обезвредили четыре единицы опасных предметов: три артиллерийских снаряда и ручную гранату.
После того, как было завершено разминирование, появилась возможность наладить перевозки граждан электрокаром. Новый транспорт выполняет перевозки от моста до КПВВ «Станица Луганская» и обратно.
Маршрут составляет около 800 метров. Проект реализован при помощи офиса Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.
Напомним, 26 июня украинская сторона выполнила отведение сил и средств на участке линии разграничения в районе Станицы Луганской.
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