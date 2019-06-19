«Я вырос в бедной семье и ценю, что имею сейчас»: основатель «Таврийских Игр» отметил 55-летие

Шоу-бизнес

Николай Баграев, успешный бизнесмен в сфере медиа и рекламы, народный депутат Верховной Рады четырех созывов (с 2002 по 2014 год), стал известным благодаря основанному им в 1991 году международному фестивалю «Таврийские Игры». Этот фестиваль на протяжении 17 лет был главной музыкальной площадкой страны, давшей старт многим молодым исполнителям. Сейчас Николай Георгиевич отошел от политики и занимается любимым делом — развивает медиа и создает масштабные шоу-бизнесовые проекты. Он возродил благотворительный детский фестиваль-конкурс «Черноморские Игры», музыкальную премию «Золотая Жар-птица», учредил престижную премию M1 Music Awards, которой отмечают за творческие достижения самых успешных артистов страны, а также развивает музыкальные каналы М1 и М2 и шесть радиостанций: «Хит FM», Radio ROKS, «Радио Мелодия», «Русское Радио Украина», «Радио Relax» и Kiss FM. Но самым важным для Николая Баграева остается его семья. Более 30 лет он счастлив в браке с супругой Светланой, вырастил сына Руслана и дочь Людмилу, радуется появлению внучки. День рождения он встретил в кругу родных и близких ему людей, среди которых немало звезд шоу-бизнеса, политиков и тех, с кем идет рука об руку долгие годы.

«Для меня самое главное, что количество заявок от детей, желающих принять участие в конкурсе, постоянно растет»

— Ровно пять лет назад мы говорили с вами в этом же кабинете. За это время многое изменилось в стране. А что важное произошло в вашей личной жизни?

— Самое радостное — это, то, что я получил почетный статус деда. Внучке Агате уже десять месяцев. Благодарен сыну Руслану и невестке Юле за такого замечательного ребенка. Стараюсь в выходные проводить время с семьей и играть с внучкой.

— Вы строгий отец?

— Наверное, да. Никогда не баловал детей. Я сам вырос в бедной семье и понимаю ценность того, что имею сейчас. Поэтому и детей так воспитывал, хотел, чтобы они росли самостоятельными и несли ответственность за свой выбор. Дети сами решали, где им учиться и какую профессию выбирать.

— Вы ведь рано начали работать?

— С 15 лет хватался за любую возможность подработать, чтобы помочь маме: и вагоны разгружал, и на стройке вкалывал. Наверное, как все бедные дети в то время в Осетии. А когда поступил в институт в Украине, каждое лето ездил в строительные отряды.

— Могли себе представить тогда, что добьетесь таких высот?

— Уверен, чтобы чего-то достичь, нужно очень много работать. И успех обязательно придет. Могу сказать, что я точно не мечтал стать богатым. Для меня всегда важно было ощущать себя счастливым в своей семье. Вообще, мечты появились позже, когда мы начинали создавать «Таврийские Игры» в 1991 году. Хотели сделать красивый фестиваль для своего любимого города Каховки, где я долгие годы работал в горкоме комсомола. Мечтал, чтобы в новой независимой стране был яркий праздник украинской музыки.

— Скучаете за «Таврийскими Играми»?

— Скорее, не скучаю, а ностальгирую. Это же мое детище, первое. Но оно уже в прошлом. Сейчас проводим не менее масштабный фестиваль — «Черноморские Игры» в Скадовске, который возродили после четырехлетней паузы. Это некий микс «Таврийских Игр» с детским вокальным конкурсом, с такой же философией — большой, яркий, открытый праздник на берегу Черного моря. Огромная профессиональная сцена, живой звук и прямой эфир на М1. Для многих людей уже стало традицией приезжать в Скадовск целыми семьями с разных уголков Украины, чтобы окунуться в эту фестивальную атмосферу.

— Раскройте секреты, какие сюрпризы готовите в этом году?

— Для меня самое главное, что количество заявок от детей, желающих принять участие в конкурсе, постоянно растет. Их стало больше в разы, в этом году прослушали более 600 претендентов. Удивляют высокий уровень и подготовка юных артистов. Среди участников много тех, кто прошел различные талант-шоу, это уже закаленные конкурсанты с определенным опытом и целями. А есть и самородки, которые вокальному мастерству еще нигде не учились. У каждого из них имеется шанс стать профессиональным артистом. Уверен, эти дети — будущие звезды шоу-бизнеса.

В целом «Черноморские Игры» — это не фестиваль сюрпризов, а место, где талантливые дети попадают в мир шоу-бизнеса и получают возможность проявить себя. Важно, что на «Черноморских Играх» работает команда профессионалов, которая обеспечивает самые яркие музыкальные события в Украине. Конечно же, приятно будет и детям, и зрителям, когда к ним в гости приедут лучшие артисты страны: группа «Время и Стекло», Дмитрий Монатик, Олег Винник, Александр Пономарев, NK, Alyosha, Michelle Andrade, Tarabarova, Злата Огневич… В этом году мы немного «утяжелили» звездный состав фестиваля группами «Антитела», The Hardkiss, MOZGI. Кстати, солистка The Hardkiss Юлия Санина, Надя Дорофеева, Настя Каменских в свое время принимали участие в конкурсе.

«Кроме артистов, очень много молодежи хочет попасть в парламент»

— От вашего 50-летия до 55-летнего юбилея сформировался новый набор имиджевых мероприятий от ваших компаний…

— Наверное, этому поспособствовал уход из политики. Мы возродили детский фестиваль «Черноморские Игры» и музыкальную премию «Золотая Жар-птица». В нынешнем году свои пятилетние юбилеи отметили проекты «Великий Весняний концерт» и «Велике Весілля». В пятый раз пройдет M1 Music Awards, в четвертый — «Хит-конвейер» — конкурс новой украинской песни. Вот таких шесть крупных проектов в год мы проводим. Музыкальные каналы имеют свои премии. Радиогруппа «ТАВР медиа» — концертные проекты, где встречается со своими слушателями. Для детей — «Черноморские Игры», для молодых исполнителей — «Хит-конвейер». Все гармонично.

— Исходя из логики юбилеев, на 60-летие мы будем говорить о других ваших новых проектах?

— Надеюсь, так и будет.

Николай Баграев: «Чтобы чего-то достичь, нужно очень много работать. И успех обязательно придет»

— Кроме своих мероприятий, заметно внедрение ваших компаний и в другие музыкальные события.

— Мы стараемся поддерживать интересные музыкальные события в Украине. Для этого у нас есть большой информационный ресурс в виде телевидения, радио, наружной рекламы. Также при нашем участии вышел на рынок инновационный билетный оператор Ticketsbox. Сейчас работаем над несколькими проектами. В ближайшее время состоится Atlas Weekend, где организовываем и показываем в прямом эфире на М1 день украинской музыки, который традиционно проходит в день открытия фестиваля и является бесплатным для зрителей. За последнее время отсняли и показали миллионам телезрителей яркие концерты «Без обмежень» и The Hardkiss во Дворце спорта, концерт памяти Мыколы Мозгового, фестиваль детского творчества «Яскраві діти України». Информационно поддерживаем концерты и туры украинских исполнителей, шоу мировых знаменитостей.

— Сейчас в разгаре политическая кампания, многие артисты идут на выборы. Вы были народным депутатом четырех созывов, намерены вернуться в Верховную Раду?

— В 2014 году у власти и парламента был огромный кредит доверия. Сказать, что за это время страна получила стремительное экономическое развитие, люди стали жить лучше, я не могу. Понятно, что Верховную Раду надо менять. Я был в парламенте много лет и работал в медийном направлении, в комитете по вопросам свободы слова и информации, но сейчас не намерен возвращаться в политику. Буду заниматься своим любимым делом, шоу- и медиабизнесом, развивать свои проекты. Главное, чтобы государство не мешало бизнесу работать в целом. Нам нужны лишь прозрачные правила для всех, инвестиционный климат, рост экономики, и тогда страна будет иметь колоссальные перспективы в любой отрасли.

— Как оцениваете звезд в политике?

— Нельзя ответить однозначно на этот вопрос. Это не новый тренд. К примеру, во Франции президентом стал человек, который не является системным политиком. И таких примеров много. Неудивительно, что у нас страну возглавил представитель шоу-бизнеса с огромным кредитом доверия и поддержкой людей. Очень хочется, чтобы он не разочаровал.

Хотя я считаю, что в политику все же нужно идти с каким-то багажом знаний и опыта. Кроме артистов, очень много молодежи хочет попасть в парламент. Если посмотреть на партийные списки, там достаточно новых имен. Но шоу-бизнес и политика — это все-таки разные индустрии.

«Наша главная премия M1 Music Awards — самая масштабная в стране»

— Как показывает практика, у нас они тесно переплетены. Чего только стоит скандал во время отбора на «Евровидение»!

— Когда политики начинают спекулировать на культуре — это не корректно. В конце концов, организаторы сами пригласили MARUV (Анну Корсун) принять участие в отборе, люди за нее проголосовали. А потом начались вопросы. Анна — аполитичная девушка, создающая свою музыку. И если она победила, то имейте смелость признать это. Не исключаю, что она и выиграла бы «Евровидение».

Я присутствовал в зале на финале отбора. И когда начались все эти допросы и разборки, было не очень приятно. Не нужно втягивать шоу-бизнес в политические игры. Следует заранее прописывать правила, одинаковые для всех, чтобы все было понятно. Надеюсь, в следующем году подобная ситуация не повторится.

— Сейчас заговорили о том, что могут отменить квоты на радио и телевидении. Такое возможно?

— Не думаю, что это произойдет. Это, скорее всего, политические манипуляции. Квоты абсолютно сбалансированы, они работают. Когда данный законопроект принимался, депутаты и эксперты, в числе которых был и я, проанализировали европейский опыт, изучили музыкальный рынок, учли все нюансы. Главный результат — это то, что сегодня стало модно петь на украинском. Какие прекрасные треки выпустили Настя Каменских, «Время и Стекло», Сергей Бабкин, Злата Огневич… The Hardkiss все свежие треки выдает на украинском. Артисты с украиноязычным репертуаром имеют отличные рейтинги. И я горжусь тем, что мы развиваем канал М2, транслирующий исключительно украинскую музыку.

Но не только квотами нужно регулировать индустрию, необходимо создавать механизмы стимулирования. В этом плане государство не везде преуспело, в музыкальной индустрии не хватает мощных проектов — ярких конкурсов и фестивалей. Они в основном реализовываются в частном порядке. В рамках холдинга за пять лет мы сделали многое: реанимировали «Черноморские Игры», создали конкурс молодых исполнителей, воссоздали «Золотую Жар-птицу». Наша главная премия M1 Music Awards — самая масштабная в стране. Эти и ряд других проектов сами инвестируем. Для нас это не коммерческие проекты, а меценатская деятельность. Тратим на это огромные деньги и даем стимул артистам развиваться. Мы видим, как в результате они ездят с гастролями по стране, собирая дворцы спорта и стадионы. За последние пять лет произошел огромный скачок в шоу-бизнесе, наши артисты стали более востребованы.

— Как видите себя через пять лет?

— На своем привычном месте: в медиа и шоу-бизнесе, где наши компании будут на лидирующих позициях. Главное, чтобы в стране был мир. Будем и дальше масштабировать свои медийные проекты, фестивали, премии. Постараемся, чтобы и следующая пятилетка была продуктивной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в столичном Дворце «Украина» прошла ежегодная музыкальнуя премия «Золота Жар-Птиця — 2019» телеканала М2.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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