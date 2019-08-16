«Диверсант делал»: в сети подняли на смех автора памятника боевику Захарченко (фото)

Украина

Фотография памятника главарю донецких боевиков Александру Захарченко, ликвидированному 31 июля 2018 года, едва появившись в паблике оккупантов с оригинальным названием «Инцидент ДНР», вызвала волну насмешек в социальных сетях:

«Автора! Или скульптор опасается что, его сметет народная любовь?»

«Вааще не похож»

«Диверсант делал…»

А один из рупоров оккупантов, бежавший из Донецка Евгений Тинянский, который был с Захарченко не в самых теплых отношениях, отреагировал так: «Гребаный стыд… Как бы я к нему ни относился».

Памятник планировали установить давно и даже объявили конкурс, на который было предложено шесть проектов, в том числе с имитацией звездного неба, барельефами достижений и даже мультимейдиной видеодоской и музеем.

Луганский скульптор Андрей Боровой изваял бюст, который планировалось отлить ко дню рождения покойного, но сделать это почему-то не успели. В итоге опубликовали снимок памятника, не указав ни его автора, ни возможное место его установки, ни материал из которого сделан памятник.

Макет памятника Захарченко

В сетях тут же язвительно предположили, из чего он изготовлен, и посоветовали установить его в ресторане «Сепар», где уже имеются неуклюжие восковые фигуры троих ликвидированных боевиков Захарченко, «Гиви» (Мизаила Толстых) и «Моторолы» (российского оккупанта Арсена Павлова).

«Где грохнули, там ему и место», — пишут в сети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что партизаны оставили без света боевиков в оккупированном Луганске.

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