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Украина

«Укрзалізниця» назначила на праздники дополнительные поезда: куда будет проще уехать

19:58 16 августа 2019 39
Поезд на вокзале
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Четыре дополнительных поезда запустит «Укрзалізниця» ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа :

  • поезд № 755/756 Киев — Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа — из Киева;
  • поезд № 205 Покровск — Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях;
  • поезда № 237 Киев —Днепр проследуют туда-обратно 23 и 26 августа;
  • поезд № 779/780 «Сумы — Винница» также 23 и 26 августа.

В случае необходимости железнодорожники обещают назначить дополнительные составы в наиболее востребованных направлениях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целом ряде скандалов, связанных с «Укрзалізницей». Пассажиры пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре не включался кондиционер. Даже в вагонах класса люкс условия оставляют желать лучшего, несмотря на высокую стоимость билетов.

Тем не менее в «Укрзалізниці» собираются снова повысить тарифы, а заодно приводят любопытные данные о том, какие предметы чаще всего крадут пассажиры в поездах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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