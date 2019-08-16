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«Укрзалізниця» назначила на праздники дополнительные поезда: куда будет проще уехать
Четыре дополнительных поезда запустит «Укрзалізниця» ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа :
- поезд № 755/756 Киев — Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа — из Киева;
- поезд № 205 Покровск — Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях;
- поезда № 237 Киев —Днепр проследуют туда-обратно 23 и 26 августа;
- поезд № 779/780 «Сумы — Винница» также 23 и 26 августа.
В случае необходимости железнодорожники обещают назначить дополнительные составы в наиболее востребованных направлениях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целом ряде скандалов, связанных с «Укрзалізницей». Пассажиры пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре не включался кондиционер. Даже в вагонах класса люкс условия оставляют желать лучшего, несмотря на высокую стоимость билетов.
Тем не менее в «Укрзалізниці» собираются снова повысить тарифы, а заодно приводят любопытные данные о том, какие предметы чаще всего крадут пассажиры в поездах.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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