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Происшествия

Обыски в киевском Институте рака: врачей изобличили в массовом взяточничестве

21:36 16 августа 2019 895
обыск
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция пришла с обысками в Национальный институт рака. Врачей института подозревают в создании коррупционной схемы, когда бесплатные препараты для онкобольных назначаются и выдаются за взятки.

По информации МВД, лекарства, которые Институт рака должен был выдавать бесплатно, на самом деле выдавались после получения взятки от 3000 до 70 тыс. гривен.

Еще одной преступной схемой были «откаты» за победу компании-производителя лекарств на тендере в Институте рака. У следствия есть данные, что «откаты» от субъектов хозяйствования за победу на торгах составляли 15−20% от общей стоимости заключенных сделок.

деньги

деньги

Напомним, в Киеве задержали медиков, требовавших взятку с участника АТО. А в Киевской области разоблачили врача, торговавшего группами инвалидности.

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