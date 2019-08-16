Обезврежена мощная преступная группа, в которую входили сотрудники полиции двух областей (фото)

Происшествия

Работники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины обезвредили преступную группировку автоугонщиков, которая действовала в Одесском регионе, а также на территории других областей Украины. Об этом говорится в сообщении Нацполиции области.

По информации правоохранителей, похитителей интересовали элитные автомобили. На них злоумышленники перебивали VIN-коды, меняли государственные номерные знаки и впоследствии продавали.

В ходе следствия оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ выяснили, что задержанные ими ранее угонщики автомобилей являются участниками мощной, многочисленной преступной группы. Кроме угона авто и подделки документов, ее участники занимались незаконным изготовлением, хранением и сбытом поддельных марок акцизного налога и голографических защитных элементов.

По данному факту работники Главного следственного управления Нацполиции, по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии стало известно, что организатором группировки оказался 28-летний житель Одессы. К своей уголовной дельности он привлек свою жену и четырех сотрудников из подразделений одесской и донецкой полиции. За денежное вознаграждение они систематически предоставляли участникам группы сведения из служебных информационных баз. Кроме того, по другим регионам Украины тоже действовали «представители» группы, в том числе и в столице.

Каждый участник группы выполнял свою роль: лидер через мобильные приложения принимал заказы на фальшивые документы и занимался их изготовлением. Исполнители осуществляли курьерскую доставку документов и забирали оплату. Также они искали клиентов на похищенные авто и доставляли авто в «отстойник». Кроме того, злоумышленники «перепрошивали» заводские номера агрегатов, изготавливали фальшивые документы на автомобиль, занимались сбытом транспортного средства и другим.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции заочно объявили подозрение организатору группы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 289, ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (пособничество в незаконном завладении ТС и за использование поддельных документов).

Весной 2018 главного фигуранта задержали сотрудники Сумского управления ДВБ Нацполиции за предоставление неправомерной выгоды должностному полиции. Патрульная полиция остановила на Сумщине автомобиль Toyota RAV-4. Во время проверки документов, которые предоставил водитель, оказалось, что записи в регистрационных документах не совпадают с имеющимися в учете МВД Украины. Транспортное средство изъяли.

За несколько дней в кабинет к начальнику патрульной полиции Сумщины пришел организатор группы. Он предложил две тысячи долларов США за возвращение машины. По факту предложения неправомерной выгоды было начато уголовное производство по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлено в суд с обвинительным актом.

Для изготовления и реализации фальшивых документов в Киеве одессит привлек к преступной деятельности отдельную группу. Ее организатором был 46-летний мужчина. «Партнер» распространял объявления в сети интернет о предоставлении услуг на изготовление водительских удостоверений, свидетельства о регистрации ТС. Также предлагались паспорта Украины и загранпаспорта, служебные удостоверения и пропуска, документы на нерастаможенные, похищенные, проблемные авто и авто «двойники». Фальшивки, особенно документы с голографическим защитным покрытием, изготавливались и сбывались злоумышленниками ежедневно и в большом количестве.

Так, в Подольском районе Киева сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Volkswagen Passat B8 за нарушение Правил дорожного движения. Водитель вышел из машины и предъявил полицейским служебный пропуск, а пассажир, находившийся в салоне авто, пересел на место водителя и уехал с места происшествия. За несколько часов его остановили патрульные в другом районе города. Однако на автомобиле уже был другой государственный номерной знак, а водитель опять же предъявил пропуск, который должен был позволить ему беспрепятственное движение.

В тот же день сотрудники Киевского городского управления ДВБ НПУ установили, что пропуск фальшивый. Следователи Подольского УП по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Оба водителя признались, где и каким образом заказали подделки.

Правоохранители провели несколько оперативных закупок документов. Экспертиза подтвердила признаки подделки. Также полицейские провели ряд мероприятий и установили место нахождения оборудования для изготовления фальшивок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве выявили схему, по которой судья, адвокаты и нотариус «отжимали» чужие квартиры.

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