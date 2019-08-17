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Чудовищная трагедия в РФ: отец-наркоман выкинул шестимесячную дочку из окна
Жуткая история произошла в российском городе Красноярске, в микрорайоне «Черемушки» мужчина по имени Игорь выбросил из окна четвертого этажа свою шестимесячную дочку Миру. От полученных травм девочка скончалась, пишет портал «Красноярск онлайн».
Сообщается, что дом, в котором случилась трагедия, представляет собой социальное общежитие. Игорь и его жена Светлана получили здесь жилье после того, как их собственное жилье сгорело. Соседи утверждают, что оба супруга, которым около сорока лет, постоянно ссорились и к тому же употребляли наркотики, из-за этого к ним регулярно наведывалась полиция.
Их старший сын, полуторалетний Ярослав, по словам очевидцев, безо всякого присмотра обретался в коридорах общежития, мама не обращала на него внимания и даже не выводила гулять, хотя сама не работала.
По утверждениям других обитателей дома, Игорь по отношению к детям вел себя неадекватно и уже один раз пытался выбросить из окна Ярослава — это произошло, когда Мира еще не родилась. Ну, а когда он убил новорожденную, Светлана отреагировала без эмоций: «Он все-таки выкинул ребенка». Сейчас изверг задержан, ведется следствие.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!