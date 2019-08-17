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Бойня в поезде в РФ: драчуны пытались выдавить друг другу глаза и убить ложкой (видео)
Жуткий инцидент произошел в поезде Новый Уренгой — Омск в России. Шокированные очевидцы называют его не иначе как бойней, пишет канал «360».
Сообщается, что в плацкартном вагоне собралась компания из четырех человек и принялась выпивать. В какой-то момент, как это, увы, нередко случается, пьяный разговор перерос в ссору, а потом и в драку: двое мужчин (судя по наколкам и отсутствию зубов — бывшие сидельцы) набросились на собутыльников и принялись избивать их на глазах у попутчиков, среди которых были маленькие дети.
Как рассказывали потом пассажиры, участники потасовки бились насмерть, пытались выдавить друг другу глаза, один схватил ложку и начал тыкать ей в соперника, а потом стал прыгать у него на голове. Ни проводница, ни начальник поезда не сумели разнять дерущихся; сопровождали ли состав сотрудники правоохранительных органов, неизвестно.
Позже в соцсетях другие свидетели утверждали, что пол был липким от крови, а буйные мужики явно пытались убить друг друга. Появилась даже видеозапись, на которой действительно видно, что вагон забрызган кровью. В итоге одного из неадекватов, избитого до полусмерти, на следующей станции забрала скорая, другого задержали сотрудники Следственного комитета, а еще двое сумели скрыться.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поезда «Харьков — Херсон» произошла драка двух пассажиров плацкартного вагона на участке между станциями Снигиревка и Березнеговатое в Николаевской области. Сообщалось, что мужчина лег отдыхать, но во время сна почувствовал резкую боль в области шеи. Вскочив со своего места, мужчина понял, что его ударил ножом сосед, который тут же нанес удары в руку и ногу. Оттолкнув от себя нападавшего, мужчина схватил его руку, перехватил нож и ударил им в грудь противника.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...