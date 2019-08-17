- 06:55 Ядерный взрыв в Северодвинске: врачей не предупредили, что их пациенты заражены радиацией
- 06:25 В Кирилловке началась «золотая лихорадка»
- 05:55 Поили кровью и заставляли есть живую рыбу: в Китае сотрудников жестоко наказали за плохую работу
- 05:25 Приложил руку шаман: в Сети выяснили настоящую причину несчастий режима Путина
- 04:55 Внеочередные выборы в Раду завершились: ЦИК объявила результаты в 210-м округе
- 04:25 В РФ художник нарисовал картину женской грудью
- 03:55 «С такими ногами можно все»: Лобода устроила дикие танцы на столе в Монте-Карло
- 03:25 Бойня в поезде в РФ: драчуны пытались выдавить друг другу глаза и убить ложкой
- 02:47 ДТП на Брест-Литовском шоссе под Киевом: Chevrolet едва не приземлился на автовоз с дорогими машинами
- 02:17 Путин готовит «маленькую победоносную войну» против Украины, — эксперт
- 01:52 Чудовищная трагедия в РФ: отец-наркоман выкинул шестимесячную дочку из окна
- 01:18 Азовское море убивает: в Бердянске погиб молодой парень
Поили кровью и заставляли есть живую рыбу: в Китае сотрудников жестоко наказали за плохую работу (видео)
В Сети появилось ужасное видео из Китая, где в провинции Гуйчжоу начальник заставил подчиненных есть живую рыбу и пить куриную кровь. Причиной стало невыполнение плана, сообщает AsiaOne.
На жутких кадрах, заснятых в провинции Гуйчжоу, мужчина достает из ведра живых вьюнов и раздает их рабочим, которые с отвращением на лицах едят их. Видно, как люди, давясь и морщась, грызут рыб и пьют куриную кровь.
Издание пишет, что экзекуции подверглись более 20 сотрудников магазина стройматериалов, которые, по мнению руководства, недостаточно усердно работали. Представитель компании заявил, что они добровольно приняли участие в мероприятии, устроенном для повышения мотивации персонала. Мужчинам раздали живых вьюнов и велели кусать их, пока не прокусят.
СМИ утверждает, что китайское трудовое законодательство запрещает работодателям унижать сотрудников или применять телесные наказания. Местный департамент охраны труда начал расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном жутком случае в Китае: в «деревне призраков» за одну ночь исчезли жители села вместе с домашними животными.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.