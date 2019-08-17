Мир

Поили кровью и заставляли есть живую рыбу: в Китае сотрудников жестоко наказали за плохую работу (видео)

В Сети появилось ужасное видео из Китая, где в провинции Гуйчжоу начальник заставил подчиненных есть живую рыбу и пить куриную кровь. Причиной стало невыполнение плана, сообщает AsiaOne.

На жутких кадрах, заснятых в провинции Гуйчжоу, мужчина достает из ведра живых вьюнов и раздает их рабочим, которые с отвращением на лицах едят их. Видно, как люди, давясь и морщась, грызут рыб и пьют куриную кровь.

Издание пишет, что экзекуции подверглись более 20 сотрудников магазина стройматериалов, которые, по мнению руководства, недостаточно усердно работали. Представитель компании заявил, что они добровольно приняли участие в мероприятии, устроенном для повышения мотивации персонала. Мужчинам раздали живых вьюнов и велели кусать их, пока не прокусят.

СМИ утверждает, что китайское трудовое законодательство запрещает работодателям унижать сотрудников или применять телесные наказания. Местный департамент охраны труда начал расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном жутком случае в Китае: в «деревне призраков» за одну ночь исчезли жители села вместе с домашними животными.

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