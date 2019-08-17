Ядерный взрыв в Северодвинске: врачей не предупредили, что их пациенты заражены радиацией

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В России врачи Архангельской областной больницы не были предупреждены о том, что доставленные в учреждение после взрыва в Северодвинске люди заражены радиацией. Об этом пишет Медиазона.

Издание приводит информацию из The Moscow Times, которому пять анонимных источников сообщили, что сотрудники ФСБ заставили дать подписку о неразглашении медиков, работавших с пострадавшими при взрыве.

«Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет „нет“», — отметил один из старших врачей.

Издание отмечает, что трое пострадавших были доставлены в больницу обнаженными и завернутыми в прозрачные пластиковые мешки, отмечает газета. При этом единственное, что знали медики — на ближайшем военном объекте около полудня 8 августа произошел взрыв. Трое источников утверждают, что двое из троих пострадавших умерли по дороге в аэропорт. Затем сотрудники службы безопасности, посетившие больницу 9 августа удалили всю информацию об инциденте, которая была в документах больницы, пишет газета.

«Никто — ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор — не уведомляли персонал о том, что пациенты заражены радиацией», — сказал изданию один из хирургов больницы. Он добавил, что у медиков были некоторые подозрения, но их самих даже не предупредили о необходимости защитить себя.

Четверо врачей, двое из которых занимают руководящие должности в больнице, рассказали The Moscow Times, что медики были шокированы и возмущены случившимся.

Собеседники издания попросили об анонимности, сославшись на повышенное внимание со стороны служб безопасности. Газета уточняет, что ни один из ее собеседников не работал непосредственно с пострадавшими при взрыве, но все они участвовали в брифинге в больнице 12 августа с участием замминистра здравоохранения области и общаются с коллегами, которые лечат этих пациентов.

«Сотрудники в ярости, если не сказать больше. Мы не были готовы к этому, и другие люди могли пострадать. Тем не менее, все выполняли свою работу профессионально», — сказал один из собеседников.

По словам трех из четырех источников, в том числе двух руководителей, у одного медика, контактировавшего с зараженными радиацией, после обследования в Москве обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Этот медик отказался общаться с журналистами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 августа в Северодвинске в Архангельской области произошел взрыв. Российские СМИ сообщили, что инцидент произошел при испытаниях двигателя нового типа на корабле, а водители реанимобилей, которые доставили пострадавших в больницу, были одеты в костюмы химзащиты. Вечером 9 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что в результате взрыва при испытании изотопных источников реактивного двигателя погибли пятеро ее сотрудников, а еще трое пострадали. Впоследствии военную базу под российским Архангельском, где произошел мощный взрыв, связанный с утечкой радиации, в мировой прессе уже назвали «Новым Чернобылем».

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