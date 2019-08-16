Мир

Крысиный яд в подсолнечном масле: в России новое "пищевое" ЧП, уже есть жертвы

В российском Ульяновске госпитализированы 7 человек с кровотечением после отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался прямо в больнице. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

«Один из взрослых находится в тяжелом состоянии, другого мужчину спасти не удалось. Но врачи выяснили, что связывает всех пациентов. Они употребли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у местного бизнесмена на рынке. Предположительно, семечки, из которых делали это самое масло, были отравлены крысиным ядом. Сейчас за жизнь людей борются врачи», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай отравления крысиным ядом в России за последнее время. Так, в мае в рабочем поселке Чаны Новосибирской области 13 второклассников, обучающихся в местной средней школе, были госпитализированы из-за отравления крысиным ядом.

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