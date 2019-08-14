Мир

Второй Чернобыль: после взрыва в Северодвинске закрыты детские сады, а в магазинах скупают йод и водку (видео)

Военную базу под российским Архангельском, где произошел мощный взрыв, связанный с утечкой радиации, в мировой прессе уже назвали «Новым Чернобылем». Как известно, взрыв на полигоне в 40 километрах от города Северодвинск прогремел еще 8 августа. Некоторое время российские власти пытались замолчать факт ЧП, уверяя гражданское население, что ничего страшного не произошло и ситуация под контролем. И только когда двое суток спустя, 10 августа, на побережье Финляндии был обнаружен повышенный радиационный фон, Кремлю пришлось признать: на полигоне во время испытаний был взрыв с последующим выбросом радиации. Что же на самом деле произошло в Архангельской области? По данным американской разведки, под Северодвинском взорвалась межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник». Эту информацию опубликовал New York Times со ссылкой на собственные источники. В 2018 году в интернете появился анимационный ролик, в котором президент РФ Владимир Путин хвастается чудо-ракетой, способной достичь любого уголка Земли. Эта ракета приводится в действие небольшим ядерным реактором. Многие данные указывают, на то, что взрыв под Северодвинском произошел как раз во время испытания такой ракеты.

«У погибших буквально сварилась кровь»

Информацию об испытаниях собирались засекретить. И наверняка сделали бы это, если бы не пятеро погибших, среди которых работники корпорации «Росатом» и сотрудники Министерства обороны. Когда уже скрывать было поздно, глава «Росатома» Алексей Лихачев написал на своей странице в социальных сетях: «Мы провели в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытания нового специзделия». Вот так вот. Ракету новейшей разработки в духе СССР назвали «специзделием». Кстати, официально называется цифра в пять погибших при взрыве, но в народе говорят, что погибших было не менее пятнадцати.

По словам жителей Северодвинска, взрыв был такой силы, что нескольких сотрудников «Росатома» выбросило в море. Какое-то время они числились пропавшими без вести, хотя все понимали, что выжить эти люди не могли.

«У погибших буквально сварилась кровь. Выжить было невозможно. Самому старшему из ребят было 29», — написал в соцсетях житель Архангельска Сергей, который, судя по всему, работает в областной больнице. «Я не могу назвать свою фамилию, — пишет дальше мужчина. — Нейрохирургов, травматологов и реаниматологов вызывали в местное отделение ФСБ и заставляли дать расписку о неразглашении. Врачей из Северодвинска, которые привозили в областную больницу раненых после взрыва, проверяли на радиацию. Забрали у них одежду, уничтожили и выдали новую».

Как стало известно, позже раненых все-таки доставили в Москву. Жители российской столицы, к тому времени еще не особо понимавшие, что произошло, обратили внимание на странную колонну из шести автомобилей скорой помощи, завернутых в спецпленку. Внутри можно было увидеть врачей в костюмах химзащиты.

«В магазинах закончились дозиметры»

Тщательно были перепроверены на предмет радиации и вертолеты, на которых в областной центр из Северодвинска доставили раненых. Несмотря на то что, по сообщениям российских властей, уровень радиации в регионе не превышает норму, вертолеты проверяли специалисты в антирадиационных костюмах, с дозиметрами в руках.

А между тем местное население по-прежнему пребывает в неведении. Люди только догадываются, что произошло что-то страшное, но так как в телевизоре их убеждают в нормальной обстановке, то панике они придаются тихо.

«Я работаю в госпитале, куда сейчас привозят пострадавших от взрыва. Что хочу сказать? Я бы посоветовала всем закрыть окна и пить йод», — написала на своей странице жительница Северодвинска Алина.

«Йод мгновенно исчез из магазинов. Люди скупают его коробками. Уже говорили, что нежелательно пить воду из водопровода, есть местную рыбу и употреблять молочные продукты от наших коров. Нет радиации, говорите?» — пишет жительница Архангельской области Наталья Антонова.

Кроме того, как сообщают местные жители, в магазинах Архангельской области начали исчезать бутилированная питьевая вода и спиртное.

«Нам говорят, что уровень радиации в норме. Но почему тогда в Северодвинске отключены все информационные табло, на которых указывался этот самый уровень? Я пошел в магазин, чтобы купить дозиметр, а мне сказали, что они закончились», — пишет житель Северодвинска Сергей Тарасов.

Между тем российский видеоблогер Stark сообщил на своем канале в Youtube, что больным в больницах начали выдавать молоко с йодом.

«Никакой эвакуации не будет»

«Сколько уже катастроф произошло этим летом в России? Взрывы на оружейном заводе в Дзержинске, катастрофа „Лошарика“, чудовищные пожары в Сибири, которые сначала никто не замечал, взрыв и пожар на военном складе в Ачинске, пожар в штабе Тихоокеанского флота при сжигании старых документов и вот теперь — взрыв ракеты в Северодвинске. Не слишком ли много для одного лета? А посмотришь наш зомбоящик — там все только про Украину, — удивляется другой российский видеоблогер Клирик на своем Youtube-канале. — Что же произошло под Северодвинском? Военные утверждают, что это был банальный взрыв жидкостного ракетного двигателя. Но почему тогда везде советуют не выводить детей на улицу и, желательно, сидеть дома с закрытыми окнами?»

Кстати, в Северодвинске, где призывают людей не паниковать, все-таки на всякий случай на несколько дней закрыли все детские садики. На месяц закрыт и район Двинского залива Белого моря. Но жителей Архангельской области эвакуировать не спешат.

«Никакой эвакуации не будет», — уже успел заявить губернатор Архангельской области Игорь Орлов. И это, несмотря на то, что накануне радио «Эхо Москвы» сообщило о готовящейся эвакуации жителей села Ненокса, что в 40 километрах от Северодвинска, которая должна была состояться рано утром 14 августа.

«Говорили, что за нами пришлют специальный поезд. С пяти до семи утра находится дома будет нельзя. Не думаю, что это связано с тем, что беспокоятся о нашем здоровье после последствий взрыва. Скорее всего, они хотят продолжить испытания. У нас тут часто такое происходит. Вывозят всех на безопасное расстояние, потом везут обратно. Некоторые не хотят уезжать и уходят далеко в лес и там отсиживаются. Мы уже привыкли», — написал в соцсети житель Неноксы Тимур.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что несколько дней спустя после взрыва в Северодвинске российские власти все-таки признали, что уровень радиации в регионе был превышен почти в 16 раз.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter