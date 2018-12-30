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- 12:49 Канделаки нарвалась на шквал критики из-за "голого" наряда на приеме у Путина
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Канделаки нарвалась на шквал критики из-за "голого" наряда на приеме у Путина
На Новогоднем приеме президента РФ Владимира Путина в Москве известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки, которая не раз попадала в скандальные истории, появилась в откровенном наряде, чем вызвала шквал критики в соцсетях.
Канделаки явилась в Большой театр в темном пиджаке на голое тело с очень глубоким декольте.
Тина Канделаки на президентском приёме в Большом театре. Фото Валерия Шарифуллина — ТАСС/РБК pic.twitter.com/uILeO82Isg— Лучин Александр (@luchinaleks) 28 декабря 2018 г.
В соцсети отметили неуместность такого лука, когда окружающим видна грудь «вплоть до пупка». На саму Канделаки посыпались нелицеприятные описания ее, как человека.
Некоторые даже пошутили, что у телеведущей было столь глубокое декольте, что можно было «рассмотреть ее модные туфли».
«Тины было столь глубокое декольте, что через него было видно ее модные туфли», — пошутили пользователи.
«Канделаки и уши спаниеля», «Безумно раздражает фото этой хабалки Канделаки. Безвкусное и омерзительно-пошлое. Я понимаю, когда небритый мужик со спортивной фигурой оденет пиджак на голое тело, где видна волосатая грудь и пресс. Но когда баба под полташку демонстрирует обвисшие си**ки до пупа — перебор», — раскритиковали пользователи.
«Тина Канделаки на президентском приеме в Большом театре. Спасибо, что не Симоньян», «Это продолжение ее эксгибиоционизма», — добавили в сети.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки внесена в рубрику «Чистилище» сайта «Миротворец». Поводом стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма, а также открытое оправдание российской агрессии.
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