Происшествия

Выскакивали прямо в нижнем белье: появилось видео эвакуации людей из горящей гостиницы в Одессе

В Одессе засняли на видео, как происходила эвакуация постояльцев из горевшей гостиницы «Токио Стар». Пожар случился ночью, когда большинство людей спали. После объявления тревоги люди выбегали из гостиницы полуодетыми. Некоторые, спасаясь от огня, не смогли в темноте найти нужные вещи и лишь успели завернуться в отельные полотенца, скатерти и одеяла.

В гостинице селились как одинокие граждане, так и семьи с детьми. Успевшие эвакуироваться из горящего здания расположились в сквере неподалеку, где смогли получить первую медицинскую помощь, обработать раны и ожоги.

Пожарные констатировали, что восемь граждан, находившихся в гостинице, погибли в огне. Были это сотрудники отеля или постояльцы, сейчас уточняется. Еще десяти людям потребовалась госпитализация. «Скорые» отвезли пострадавших в дежурные больницы.

Очевидцы говорят, что возгорание случилось на втором этаже в служебных помещениях, возможно, в прачечной отеля. Полиция и спасатели продолжают обследование выгоревшей территории, чтобы найти причину пожара. Расследуется дело о нарушении правил пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, пожар случился в ночь на 17 августа и продолжался более трех часов. Из отеля были эвакуированы 136 человек. Семерых вынесли пожарные.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter