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Путин предоставил российское гражданство бывшему высокопоставленному украинскому чиновнику

9:23 17 августа 2019 421
ворона
Инф. «ФАКТОВ»

Еще один бывший украинский топ-чиновник времен Януковича получил российский паспорт. Президент РФ дал гражданство Дмитрию Вороне — бывшему заместителю главы МВД Украины и бывшему замминистра юстиции.

Юрист из Донецка Дмитрий Ворона в 2010 году был назначен заместителем министра внутренних дел. В министерстве молодой чиновник запомнился тем, что даже по служебным коридорам передвигался с личной охраной. В дальнейшем Ворона занимал должности главы Государственной миграционной службы, замминистра юстиции, главы Государственной регистрационной службы.

Как сообщает Радио Свобода, в 2018 году Ворона стал в оккупированному Крыму внештатным советником Сергея Аксенова (главаря оккупационной администрации Крыма).

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