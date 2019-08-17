Виновник скандального ДТП в Закарпатье оказался на свободе из-за судебной неразберихи

Происшествия

Бывший закарпатский чиновник Виктор Олефир, осужденный судом за смертельное ДТП 13 июля 2018 года, в тюрьму так и не сел. Из-за бюрократических казусов бывший глава Перечинской райгосадминистрации оказался на свободе. В следующий раз суд соберется только 30 августа.

За прошлогоднее ДТП, когда Олефир, будучи пьяным за рулем, насмерть сбил на тротуаре двух пенсионерок, экс-чиновника приговорили к семи годам лишения свободы. Защита и обвинение с вердиктом не согласились и подали апелляции (адвокаты хотели смягчения приговора, прокуроры требовали 10 лет тюрьмы).

Пересматривать приговор должен был Закарпатский апелляционный суд, но там не собралась коллегия. Как сообщает Mukachevo.net, дело передали во Львовский апелляционный суд, а тем временем истек срок содержания под стражей задержанного.

Таким образом, виновник смертельного ДТП вышел на свободу. Теперь прокуратура Закарпатской области просит суд собраться, чтобы решить вопрос с задержанным. Ходатайство будет рассматриваться 30 августа.

Напомним, после смертельного ДТП главу Перечинского района отстранили от должности.

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