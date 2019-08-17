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Ночная эвакуация: паром с 400 туристами сел на мель у побережья Испании (видео)
У побережья Испании, недалеко от курорта Бенидорм, сел на мель паром Pinar del Rio судоходной компании Balearia, перевозивший около 400 туристов с острова Мальорка на Ибицу.
Пассажиров спешно эвакуировали посреди ночи. Спасательная операция продлилась около двух часов. В сеть попали видео эвакуации.
Как пишет издание Daily Mail, никто из людей не пострадал. Всех доставили автобусами в Валенсию или в Аликанте. Тем, кто путешествовал вместе со своим автомобилями, пришлось бросить машины на пароме. Всего на борту было около 70 транспортных средств.
На острове Ибица, как сообщали «ФАКТЫ», отдыхали в этом месяце принц Гарри с женой Меган Маркл и сыном Арчи.
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