Джошуа назвал главную причину сенсационного поражения от Руиса (видео)

Спорт

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) впервые откровенно рассказал о причинах сенсационного поражения от мексиканца Энди Руиса (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), которое лишило его чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

«Я проиграл из-за лаки-панча (англ. «счастливый удар» — термин, которым называют случайное попадание. — Авт.). Этот удар был послан богами. Я не знаю, какие признаки сотрясения мозга, но после боя я не понимал, в каком раунде была остановка. Я удивлен, что Руису понадобилось еще четыре раунда, чтобы добить меня.

Сам Руис оказался в легком нокдауне. Он не показывал ничего особенного, но и не был потрясен. Мне надо было повозиться с ним дольше. Но инстинкт внутри сказал мне: «Бум!». Все завершилось тем, что я поймал левый хук в верхнюю часть головы. Руис — не самый талантливый боксер. Просто хороший.

В реванше мне надо делать то же, что и в третьем раунде, но более технично. Руиса было несложно отправить в нокдаун. Так что в следующий раз мне необходимо быть умнее. Я не боксировал должным образом. Я бегал по рингу как марафонец и танцевал. Опущенные руки не были частью моего геймплана", — поделился своими мыслями Джошуа с телеканалом Sky Sports.

Напомним, Джошуа и Руис подписали контракт на бой-реванш. Поединок пройдет 5 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа назвал своего легендарного соотечественника Леннокса Льюиса «клоуном».

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