- 14:49 Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице есть иностранцы
- 14:15 Цирк продолжается: суд по делу Гримчака постановил исправить допущенные ошибки и сделал новые
- 13:48 Захваченный в Крыму "украинский диверсант" Присич вернулся в Украину
- 13:44 Джошуа назвал главную причину сенсационного поражения от Руиса
- 13:08 Марунич заявил о некомпетентности действий детективов НАБУ по делу “Роттердам +”, — СМИ
- 12:59 Пожар в Одессе: названы три версии причин трагедии
- 12:37 Полиция рассказала обстоятельства жуткого убийства с расчленением в Киеве
- 12:14 Снесла ворота и часть ангара: в Крыму российские военные случайно запустили 700-килограммовую ракету
- 11:49 Зеленский пообещал лично следить за расследованием обстоятельств трагического пожара в Одессе
- 11:40 Ночная эвакуация: паром с 400 туристами сел на мель у побережья Испании
- 11:14 Шесть человек — в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в одесской гостинице
- 10:45 Виновник скандального ДТП в Закарпатье оказался на свободе из-за судебной неразберихи
Джошуа назвал главную причину сенсационного поражения от Руиса (видео)
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) впервые откровенно рассказал о причинах сенсационного поражения от мексиканца Энди Руиса (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), которое лишило его чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
«Я проиграл из-за лаки-панча (англ. «счастливый удар» — термин, которым называют случайное попадание. — Авт.). Этот удар был послан богами. Я не знаю, какие признаки сотрясения мозга, но после боя я не понимал, в каком раунде была остановка. Я удивлен, что Руису понадобилось еще четыре раунда, чтобы добить меня.
Сам Руис оказался в легком нокдауне. Он не показывал ничего особенного, но и не был потрясен. Мне надо было повозиться с ним дольше. Но инстинкт внутри сказал мне: «Бум!». Все завершилось тем, что я поймал левый хук в верхнюю часть головы. Руис — не самый талантливый боксер. Просто хороший.
В реванше мне надо делать то же, что и в третьем раунде, но более технично. Руиса было несложно отправить в нокдаун. Так что в следующий раз мне необходимо быть умнее. Я не боксировал должным образом. Я бегал по рингу как марафонец и танцевал. Опущенные руки не были частью моего геймплана", — поделился своими мыслями Джошуа с телеканалом Sky Sports.
Напомним, Джошуа и Руис подписали контракт на бой-реванш. Поединок пройдет 5 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа назвал своего легендарного соотечественника Леннокса Льюиса «клоуном».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!