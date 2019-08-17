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В Украину возвращается 30-градусная жара
Синоптики Украинского Гидрометцентра уверены, что похолодание, пришедшее в Украину на днях, скоро закончится. Так, уже в воскресенье, 18 августа в Украине будет комфортно тепло, хотя и облачно. Температура ночью составит 11−16 градусов, днем — 21−26 градусов. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
18 августа осадков не ожидается, кратковременный дождь и гроза возможны в восточных областях и на севере Левобережья.
В Киеве 18 августа также облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений, 3−8 метров в секунду. Температура ночью составит 13−15 градусов, днем — 22−24 градусов.
19−20 августа в Украине сохранится переменная облачность. 19 августа в восточных областях местами возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 12−17 градусов, 19 августа в северных и центральных областях — от 9 до 14 градусов. Днем температура воздуха повысится до 25−30 градусов, а 20 августа на юге и востоке страны — до 33 градусов.
21−22 августа в Украине без осадков. Самой высокой температура воздуха будет в южной части, восточных и Днепропетровской областях — ночью она составит 16−21 градус, днем — 32−37 градусов.
На остальной территории в эти дни температура воздуха будет колебаться от 26 до 31 градусов.
Напомним, в курортной Кирилловке после похолодания началась «золотая лихорадка» — люди ищут потерянные отдыхающими ценности и снимают об этом видео.
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