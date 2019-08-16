Отложите шашлыки и готовьте пуховики: синоптик предупредила о резком похолодании

Украина

Похолодание, пришедшее в Украину, приведет к тому, что в субботу, 17 августа, наша страна окажется одной из самых холодных в Европе.

«В субботу у украинцев будет шанс перетряхнуть шкафы, вытащить по „потренировать“ плащи и даже пуховки перед новым сезоном. Дневная температура воздуха составит + 17 + 24 градуса. В южной части и на Востоке будет теплее — до + 23 + 28 градусов», — такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, хоть дневная температура далека от «минусов», северо-западный и западный ветер усилит ощущение холода на 3−5 градусов.

«Поэтому шашлыки можно отложить на радость парковому и лесному царству, и наконец подремонтировать что-нибудь на осень, чтобы не затекало и не задувало в ноябре», — советует синоптик.

Впрочем, по словам Натальи Диденко, в воскресенье дневная температура воздуха начнет увеличиваться — 18 августа ожидается + 24 + 29, а на севере — до + 20 + 24 градусов. А вот в понедельник, 19 августа, на Спаса, в Украину начнет возвращаться теплое лето.

В ближайшие выходные существует вероятность осадков на севере и востоке страны, в субботу локальные дожди не исключены в западных районах. Но все же на большей части страны будет сухо. Суббота, 17 августа, обещает быть с порывистым, до сильного, ветром.

В Киеве 17 августа будет холодно и ветрено, температура днем — до + 18 + 20 градусов. Город окутают облака, не исключен небольшой дождь. В воскресенье, 18 августа, потеплеет до + 23 + 24 градусов, без осадков.

А в понедельник, 19 мая, на Спаса в Киеве ожидается прекрасная погода — солнечно и тепло, + 25 + 27 градусов.

«Поэтому поговорка о том, что если пришел Спас, то готовь рукавицы про запас, пока что предварительная. Сначала мерзнем, а на Спаса — греемся», — шутит Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал о том, какая погода в эти выходные ожидает отпускников, отправившихся на отдых в горы и на море, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter