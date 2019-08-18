Происшествия

Всплеск насилия под Одессой: в Любашевке найдены мертвыми супруги, а в Черноморске – еще два трупа

Последние несколько дней в Одесской области выдались «урожайными» на бытовые конфликты, которые закончились гибелью людей. Так, в пригороде Одессы — городе Черноморске — обнаружены мертвыми двое мужчин. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома по адресу проспект Мира, 43.

«Жильцы сообщили, что ощущают в подъезде сильный запах, похожий на трупный. В присутствии прибывших на место происшествия полицейских вскрыли входную дверь. В квартире обнаружили двоих мужчин в возрасте до 35 лет с явными следами насильственной смерти», — сказали «ФАКТАМ» в полиции.

Сейчас выяснилось, что тела пролежали в квартире около недели. Один из погибших — хозяин жилья, другой — также местный житель, который, как предполагается, пришел в гости.

По предварительным результатам судебно-медицинского обследования, причиной смерти обоих покойников — удушение.

По словам подозреваемого, 33-летнего знакомого убитых, в день трагедии они втроем отмечали общий праздник. Во время хмельного застолья между 47-летним хозяином и их 34-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого они не на шутку «вцепились» друг в друга. Хозяин квартиры, рассказал задержанный, накинул на шею гостя шнур и стал душить. Подозреваемый, третий друг, якобы хотел разнять конфликтующих и начал бить хозяина дома по лицу. Когда же увидел, что тот задушил их общего друга, схватил за горло и его. В итоге хозяин квартиры скончался.

Задержанного поместили в СИЗО и объявили о подозрении в убийстве хозяина квартиры. Кто именно, на самом деле, убил гостя, устанавливает следствие.

Второе, не менее ужасающее ЧП произошло 14 августа в Любашевке (Одесская область), где муж застрелил жену из охотничьего ружья и после этого застрелился сам.

Как выяснилось, тела двух родителей — обнаружила 8-летняя дочь утром. Об этом она рассказала живущим напротив родственникам, которые и вызвали полицию.

Также стало известно, что 45-летний Валерий и 38-летняя Елена создали семью всего год назад. У каждого из них было по двое детей от предыдущих браков. Соседи рассказывают, что супруги жили мирно, ходили по улице за ручку, выглядели веселыми и счастливыми. Дети Елены любили отчима, никаких конфликтов не было. Даже в канун трагедии ничто не предвещало жуткой развязки.

Правоохранители же утверждают, что «в этом деле очень много неясного и непонятного». По одной из версий, причиной убийства стала ревность мужа.

Как сообщали «ФАКТЫ», накануне в Одессе сгорел отель «Токио стар», вследствие чего погибли 9 человек.

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