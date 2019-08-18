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Украина

Будет продвигать тезисы Кремля: Цимбалюк объяснил, зачем Венедиктову в Украине своё "Эхо Москвы"

10:48 18 августа 2019 91
Алексей Венедиктов
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине сомневаются в истинной цели прибытия главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в Киев. Напомним, россиянин озвучил идею открытия бюро в Украине.

Известный украинский журналист, собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк считает, даже если действительно Венедиктов приезжал решать организационные вопросы, это может привести к пересмотру квот на русский язык в украинском медиапространстве.

«Если это случится, начнется уже совсем другая история. Они станут завуалированным способом продвигать кремлевскую повестку дня в Украине и рассказывать украинцам что-то типа «Все не так однозначно», «Крым исконно российский», «Надо вести мирные переговоры с Донбассом», — прогнозирует Цимбалюк.

При этом он обращает внимание на то, что заявления высших российских чиновников говорят о том, что они не собираются выходить ни из Донбасса, ни тем более из Крыма.

Другие заявления Романа Цимбалюком читайте в его интервью «ФАКТАМ» «Роман Цимбалюк: «Из-за поведения Венедиктова нервничать не надо, он будет отстаивать интересы своей страны».

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