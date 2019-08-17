Украина

На днях много шума наделала выложенная в соцсети фотография: на одной из московских улиц мило беседуют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Казалось бы, что такого «военного» в том, что стоят и общаются старые друзья. Однако если учесть, что их разговор случился вскоре после визита Венедиктова в Киев, совсем несложно предположить, что он уж точно был не о сравнении цен на рынках столиц двух государств. «Отчет шефу», — метко прокомментировал снимок кто-то из пользователей.

«Не исключено, что Кремль начал реализацию сценария „Троянский конь“ с Венедиктовым в главной роли», — возмутился журналист Айдер Муджабаев. Его коллега Игорь Соловей считает, что Венедиктов может играть роль нового посредника между Москвой и Киевом (вместо отстраненного от этой миссии Медведчука) и что он привез сюда неформальное послание от Путина о границах возможного компромисса на Донбассе, а в Москву — реакцию на него.

«Между Венедиктовым и Путиным — только Дмитрий Песков (который точно больше, чем просто пресс-секретарь) и кто-то из самых близких помощников Владимира Зеленского. А иногда — при особо важных обстоятельствах, главред „Эха“ может и напрямую встретиться с российским президентом… Через него можно вбрасывать любые (даже самые безумные) идеи. Ведь если ничего не получится (либо станет достоянием общественности раньше времени) — то какой спрос с журналиста? У него же ни полномочий, ни статуса, ни ответственности», — написал Соловей.

«Явление» Венедиктова в Киев «ФАКТАМ» прокомментировал корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

— Первое. Рассматривать эту ситуацию как какой-то диссонанс в работе Кремля (между «кураторами» оккупированных территорий Донбасса Сурковым и Козаком пробежала очередная кошка. — Авт.) не стоит. На украинском направлении эта машина работает слаженно. И обнадеживать себя, что она даст сбой, — большая ошибка.

Второе. Когда мы говорим о российских либеральных СМИ, всегда нужно добавить словосочетание «так называемые», поскольку эти средства массовой информации в той или иной степени встроены в систему российского государства. И предполагать, что представитель Российской Федерации может быть каким-то честным посредником пусть даже в неформальных переговорах, достаточно наивно. В любом случае Алексей Алексеевич Венедиктов будет отстаивать интересы своей страны. Что происходит сейчас? Насколько я понимаю, это называется разведка боем, если использовать военную терминологию. Он делает различные заявления и изучает реакцию украинского общества на них. То, что он может быть коммуникатором между Кремлем и Банковой, вполне допускаю, ведь Венедиктов действительно имеет прямые выходы на руководство Российской Федерации.

Что касается задекларированной цели приезда — идеи открытия бюро «Эха» в Украине, то скажу так. У нас в стране отменен как таковой институт аккредитации иностранных СМИ, в отличие от Российской Федерации, например. Так что нет никаких ограничений, по сути. «Эхо» может открыть бюро и создавать контент для российского рынка, причем нанимая на работу граждан Украины, как это делают «РИА Новости» и не только. Однако вопрос ведь в том, что они хотят иметь возможность вещать в Украине, насколько я понимаю. Не просто же так прозвучала фраза Венедиктова, что нужно пересмотреть квоты на русский язык в украинском медиапространстве. Если это случится, начнется уже совсем другая история. Они станут завуалированным способом продвигать кремлевскую повестку дня в Украине и рассказывать украинцам что-то типа «все не так однозначно», «Крым исконно российский», «надо вести мирные переговоры с Донбассом», хотя, по сути, заявления высших российских чиновников говорят о том, что они не собираются выходить ни из Донбасса, ни тем более из Крыма.

Из-за поведения Ведедиктова нервничать не надо. Если человек въехал территорию нашего государства, значит это ему не запрещено. И если он фотографируется на фоне СБУ, поверьте, такой троллинг не является геройским. Я тоже могу запечатлеться на фоне Лубянки. Это обыкновенная московская улица, там много людей ходит. Как и на Владимирской в Киеве.

Думаю, главный вопрос в том, сможет ли Венедиктов сдвинуть с мертвой точки диалог Киева и Москвы. Медведчука называли коммуникатором, но от его деятельности ничего не менялось в этих отношениях, потому что он играл в российской команде. Будут ли какие-то изменения сейчас? Наверное, максимум, это обмен пленными. Скорее всего, на этом точка. На дальнейшие какие-то изменения россияне на данном этапе не пойдут.

Напомним, ранее в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что не разрешат открыть в Украине филиал российской радиостанции «Эхо Москвы».

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