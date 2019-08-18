- 12:52 В Молдове покончил с собой близкий соратник олигарха Плахотнюка: что произошло
- 12:22 Зато крымнаш: жесткую посадку самолета в России изобразили меткой карикатурой
- 11:58 Блогера Артура Сороченко, избившего ветерана АТО, задержали в Николаеве
- 11:54 Украину снова накроют грозы: прогноз погоды на начало следующей недели
- 11:52 Гвоздик – Бетербиев: где и когда смотреть бой онлайн
- 11:36 Кормье – Миочич: видео чемпионского супербоя в UFC
- 11:34 Где смотреть онлайн ЛАСК – «Брюгге»: расписание телетрансляций матча Лиги чемпионов
- 11:20 Стало известно о расстреле людей в Чернигове: первые подробности
- 11:19 Во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиков
- 11:03 Водителям "евроблях" с 24 августа грозят драконовские штрафы: что происходит
- 10:48 Будет продвигать тезисы Кремля: Цимбалюк объяснил, зачем Венедиктову в Украине своё "Эхо Москвы"
- 10:35 В какой-то момент перестали общаться: Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом
Во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиков
Страшная история произошла во Львове. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что сосед насильно держал двух её сыновей 7-ми и 10-ти лет, избил их и совершал в отношении них развратные действия.
— К преступлению причастен 35-летний львовянин. По его словам, таким способом он решил проучить мальчиков, которые обижали его ребенка, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции.
В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него открыто уголовное производство по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Развращение несовершеннолетних», которые предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Как сообщали «ФАКТЫ» в последнее время участились случаи поимки педофилов и насильников. В частности, о подобных мерзких инцидентах все чаще говорят в полиции. О причинах такого обострения читайте в материале «ФАКТОВ».
Напомним, в Николаеве мужчина 9 лет развращал свою дочь. Вскрылись жуткие детали истории только перед совершеннолетием девушки, когда отец пытался её изнасиловать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"