Во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиков

Происшествия

Страшная история произошла во Львове. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что сосед насильно держал двух её сыновей 7-ми и 10-ти лет, избил их и совершал в отношении них развратные действия.

— К преступлению причастен 35-летний львовянин. По его словам, таким способом он решил проучить мальчиков, которые обижали его ребенка, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции.

В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него открыто уголовное производство по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Развращение несовершеннолетних», которые предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как сообщали «ФАКТЫ» в последнее время участились случаи поимки педофилов и насильников. В частности, о подобных мерзких инцидентах все чаще говорят в полиции. О причинах такого обострения читайте в материале «ФАКТОВ».

Напомним, в Николаеве мужчина 9 лет развращал свою дочь. Вскрылись жуткие детали истории только перед совершеннолетием девушки, когда отец пытался её изнасиловать.

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