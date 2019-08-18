Украина

Украину снова накроют грозы: какой будет погода на Яблочный Спас

В понедельник, 19 августа, в Украине начнется постепенное потепление, которое накроет практически всю территорию страны, за исключением восточных регионов. Напомним, 19 августа православные христиане будут отмечать Яблочный спас.

В частности, грозовая опасность 19 августа сохраняется в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На западе страны тем временем будет облачно, средняя температура днем там составит 26−28 градусов тепла.

На севере страны воздух прогреется до 27−29 градусов, а на юге — до 30 градусов.

В Киеве синоптики осадков в понедельник не прогнозируют, утверждая, что в столице и столичном регионе будет облачно с прояснениями, температура днем составит 27−29 градусов, ночью — 11−13 градусов тепла.

Больше читайте в статье «ФАКТОВ» «Температурные качели и дожди: прогноз погоды на ближайшие дни».

Также «ФАКТЫ» писали о погоде на выходных на ведуших украинских курортах.

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