Расстрел людей в Чернигове: полиция раскрыла детали (фото)

Происшествия

Полиция Чернигова заявила, что появившиемя в сети фото задержания членов пруступной группы иллюстрировали захват подозреваемых в убийстве двух жителей города в районе пешеходного моста.

Подозреваемых задержали по статье 208 Уголовного кодекса, которая позволяет проводить задержания без решения суда — при наличии совокупности признаков, указывающих на совершение преступления самим подозреваемым.

По словам спикера полиции области Юлии Ковтун, открыты два уголовных производства — по статьям 115, ч.2 («Умышленное убийство») и 289 ч.3 («Незаконное завладение транспортным средством»).

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 17 августа, в районе пешеходного моста в Чернигове были найдены два тела со следами огнестрельных ранений. Погибшие были идентифицированы как жители города, 1989 и 1979 годов рождения. Одному из них выстрелили в спину и затылок, другому — в спину и лоб.

Тем временем в Одесской области был зафиксирован всплеск насилия — за один день были найдены четверо мертвых жителей Черноморска и Любашевки.

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