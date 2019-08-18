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Расстрел людей в Чернигове: полиция раскрыла детали (фото)
Полиция Чернигова заявила, что появившиемя в сети фото задержания членов пруступной группы иллюстрировали захват подозреваемых в убийстве двух жителей города в районе пешеходного моста.
Подозреваемых задержали по статье 208 Уголовного кодекса, которая позволяет проводить задержания без решения суда — при наличии совокупности признаков, указывающих на совершение преступления самим подозреваемым.
По словам спикера полиции области Юлии Ковтун, открыты два уголовных производства — по статьям 115, ч.2 («Умышленное убийство») и 289 ч.3 («Незаконное завладение транспортным средством»).
Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 17 августа, в районе пешеходного моста в Чернигове были найдены два тела со следами огнестрельных ранений. Погибшие были идентифицированы как жители города, 1989 и 1979 годов рождения. Одному из них выстрелили в спину и затылок, другому — в спину и лоб.
Тем временем в Одесской области был зафиксирован всплеск насилия — за один день были найдены четверо мертвых жителей Черноморска и Любашевки.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»