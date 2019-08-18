Происшествия

Под Ровно добытчики янтаря устроили стычки с полицией: подробности и фото с места ЧП

В правоохранительные органы Ровно поступила информация о том, что на территории Бобровского лесничества группа неизвестных лиц незаконно добывает янтарь.

«На место прибыла следственно-оперативная группа, усиленная четверьмя полицейскими и двумя работниками лесной охраны. Правоохранители обнаружили свежие следы гидроразмытого грунта, три пожарных рукава, лопаты и т. д. а рядом — около 30 человек в балаклавах. Во время документирования правонарушения, неизвестные препятствовали выезду с места происшествия служебному автомобилю, сопротивлялись, не реагировали на требования полицейских, при этом забрали свои инструменты и скрылись», — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям «Нарушение правил охраны или использования недр» и «Вмешательство в деятельность работника правоохранительных органов».

Кроме того, группа реагирования патрульной полиции Сарненского отдела полиции совместно с работниками управления защиты экономики в лесу возле села Клесив обнаружили группу неизвестных в количестве около 15 человек, которые добывали янтарь. Заметив служебные автомобили, они разбежались. С места происшествия изъяты мотопомпа и пожарные рукава.

Так же мотопомпу кустарного производства с оборудованием для незаконно добычи янтаря и автомобиль «ЛУАЗ» полицейские обнаружили в лесном массиве вблизи села Круповое Дубровицкого района. По данным фактам ведется расследование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ровенской областях, где процветает незаконная добыча янтаря.

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