- 17:40 В России целый город ушел под воду из-за тайфуна
- 16:54 Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
- 16:49 В Киеве наглый «герой парковки» перегородил тротуар
- 16:16 Под Львовом вдове воина АТО сожгли сарай и конюшню
- 16:07 19 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой
- 15:22 Под Ровно добытчики янтаря устроили стычки с полицией: подробности и фото с места ЧП
- 15:13 Быстро закончить войну не получится: Разумков сделал новое заявление о судьбе Донбасса
- 14:52 Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт
- 14:40 Озвучены ключевые версии о причинах ядерного взрыва в Северодвинске
- 14:04 В Киеве мужчина зарезал жену из-за развода и пытался покончить с собой: подробности и фото
- 13:53 Формулой «Роттердам +» определялся верхний предел цены на уголь, — эксперт
- 13:36 Расстрел людей в Чернигове: полиция раскрыла детали
Под Ровно добытчики янтаря устроили стычки с полицией: подробности и фото с места ЧП
В правоохранительные органы Ровно поступила информация о том, что на территории Бобровского лесничества группа неизвестных лиц незаконно добывает янтарь.
«На место прибыла следственно-оперативная группа, усиленная четверьмя полицейскими и двумя работниками лесной охраны. Правоохранители обнаружили свежие следы гидроразмытого грунта, три пожарных рукава, лопаты
По данному факту открыто уголовное производство по статьям «Нарушение правил охраны или использования недр» и «Вмешательство в деятельность работника правоохранительных органов».
Кроме того, группа реагирования патрульной полиции Сарненского отдела полиции совместно с работниками управления защиты экономики в лесу возле села Клесив обнаружили группу неизвестных в количестве около 15 человек, которые добывали янтарь. Заметив служебные автомобили, они разбежались. С места происшествия изъяты мотопомпа и пожарные рукава.
Так же мотопомпу кустарного производства с оборудованием для незаконно добычи янтаря и автомобиль «ЛУАЗ» полицейские обнаружили в лесном массиве вблизи села Круповое Дубровицкого района. По данным фактам ведется расследование.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ровенской областях, где процветает незаконная добыча янтаря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!