Тысячи гектаров земли превратились в пустырь: Зеленский оценил масштабы незаконной добычи янтаря

Украина

Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Напомним, СБУ регулярно арестовывает партии контрабандного янтаря, который пытаются вывезти за границу Украины.

Поводом стало неудовлетворительное противодействие незаконной добыче янтаря на Полесье. Последняя, по словам Зеленского, уже приобрела масштаб экологического бедствия, в результате которого тысячи гектаров лесных земель были превращены в пустырь.

«Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь. Понимаем, вся эта война с государством криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и СБУ, и прокуратурой… она началась, в целом, в больших масштабах, насколько я знаю, в 2014 году», — добавил он.

На совещании президент публично пристыдил главного полицейского Житомирщины Вячеслава Печененко в ответ на его заверение об успехах в борьбе с незаконной добычей янтаря.

«Вам приятно, что про полицию говорят, что вы все тоже в схеме? Как нам жить, украинцам, с этим?» — возмутился Зеленский. Он заявил, что не верит в искренность силовика, который в течение четырех лет демонстрировал одну и ту же риторику.

Решить вопрос об увольнении руководства управлений полиции и СБУ президент поручил соответственно министру внутренних дел Арсену Авакову и и.о. главы СБУ Ивану Баканову.

Напомним, в Житомире Зеленский представил нового главу областной администрации Витялия Бунечко.

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