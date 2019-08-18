Под Львовом вдове воина АТО сожгли сарай и конюшню (видео)

Происшествия

В селе Куровичи Золочевского района Львовской области вдове воина АТО, которая сама воспитывает 7 детей, сожгли сарай и конюшню.

Мария Ракус рассказала, что раньше она с детьми вынуждена была жить в тесном доме. Узнав об этом, благотворитель купил им квартиру на три комнаты. Однако сразу, как семья заехала в дом, начались неприятности. Так, им вдове и детям начали угрожать. А потом и сожгли имущество.

Семья, в которой одинокая мать воспитывает семерых девочек и ухаживает за больным отцом, в отчаянии. По ночам стерегут единственное, что осталось, — свой дом, пишет zaxid.net.

«Малый выбегает, говорит шопа горит. Это такой огонь был, брызнули чем-то и подожгли», — говорит Ракус.

Мужчина Марии — доброволец АТО, умер после возвращения с фронта полгода назад. Семья воспитывала девятерых дочерей, младшей из которых исполнился только год. Теснились в однокомнатной хатке. Благотворитель приобрел вдове трехкомнатную дом в том же селе Куровичи на Золочевщине.

Женщина не понимает, кому впала в немилость на новом месте.

«Я с соседями здесь только „добрый день“ — „до свидания“, если я вижу их раз в день. Я не конфликтный человек, не люблю ссориться, есть дети и ими занимаюсь, мне работы в день хватает. Я не могу понять, кто меня отсюда выпихивает», — продолжает многодетная мать.

Стены дома угрозами исписывают неизвестные. Обещают сделать все, чтобы семя покинула жилье.

Мария обратилась в полицию. В Золочевском райотделе изучают обстоятельства пожаров, но уголовного производства еще не открыли.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 17 августа в одесской гостинице «Токио Стар» произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек.

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