В Киеве наглый «герой парковки» перегородил тротуар

Общество и люди

В сети показали фото автомобиля очередного «героя парковки», который поставил его прямо на тротуаре в Киеве, у выхода одного из домов.

«Вот как бороться с таким „оленем“?» — написал пользователь Facebook, опубликовавший фото.

В сети разгорелось обсуждение методов борьбы с парковкой в неположенных местах.

«Спустить колеса нипелем, с балкона кинуть бутылку», — предложил один из них.

«Звонок 102», — предложил второй.

«Зеленкой)))) её даже на чёрной краске видно и не отмыть…» — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Киеве наглый «герой парковки» припарковал авто на пешеходной дорожке Парка Шевченко. И это при том, что рядом был свободный паркинг. Тогда в сети также активно обсуждали тот случай.

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