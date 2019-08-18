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В Киеве наглый «герой парковки» перегородил тротуар
В сети показали фото автомобиля очередного «героя парковки», который поставил его прямо на тротуаре в Киеве, у выхода одного из домов.
«Вот как бороться с таким „оленем“?» — написал пользователь Facebook, опубликовавший фото.
В сети разгорелось обсуждение методов борьбы с парковкой в неположенных местах.
«Спустить колеса нипелем, с балкона кинуть бутылку», — предложил один из них.
«Звонок 102», — предложил второй.
«Зеленкой)))) её даже на чёрной краске видно и не отмыть…» — добавил третий.
Как писали «ФАКТЫ», в июле в Киеве наглый «герой парковки» припарковал авто на пешеходной дорожке Парка Шевченко. И это при том, что рядом был свободный паркинг. Тогда в сети также активно обсуждали тот случай.
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