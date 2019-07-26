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В Киеве наглый «герой парковки» перегородил дорогу в парке
В сети показали фото автомобиля очередного «героя парковки». На этот раз авто было припарковано на пешеходной дорожке столичного Парка Шевченко.
«Что заставляет водителей парковаться в сквере? P. S: паркинг рядом, свободный. Киев, парк имени Тараса Шевченко, #KIA # AA2200IK», — написал автор фото в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в апреле в сети показали фото автомобиля, заблокировавшего движение в центре Киева. Так, припаркованный Lexus перекрыл дорогу троллейбусу номер 18 недалеко от Майдана Независимости. Из-за этого ЧП было заблокировано движение на всей улице. А перед этим в Facebook выложили фото машины, практически полностью заблокировавшей вход в подъезд жилого дома.
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