- 18:54 Пожар в отеле «Токио Стар»: обнародованы новые подробности о состоянии пострадавших
- 18:37 «Государство в смартфоне»: украинские эксперты готовы к реализации этого проекта без иностранцев
- 18:15 Убийство семьи под Ульяновском: появилось видео с места трагедии
- 17:52 Брижит Макрон вывихнула плечо во время лодочной прогулки
- 17:40 В России целый город ушел под воду из-за тайфуна
- 16:54 Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
- 16:49 В Киеве наглый «герой парковки» перегородил тротуар
- 16:16 Под Львовом вдове воина АТО сожгли сарай и конюшню
- 16:07 19 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой
- 15:22 Под Ровно добытчики янтаря устроили стычки с полицией: подробности и фото с места ЧП
- 15:13 Быстро закончить войну не получится: Разумков сделал новое заявление о судьбе Донбасса
- 14:52 Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт
Убийство семьи под Ульяновском: появилось видео с места трагедии
В сети опубликовали видео из дома в Ульяновской области, где юноша убил топором бабушку, дедушку, маму, а также младших брата и сестру. Видео опубликовал Telegram-канал «@tv360ru».
Как писали «ФАКТЫ», в России произошел ужасающий своей жестокостью инцидент — подросток убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.
Шокирующий случай имел место в селе Патрикеево. Парень зарезал двоих детей и еще троих взрослых. Затем нанес себе несколько смертельных ранений. Все погибшие были членами одной семьи. По другим данным, жертв подросток зарубил топором, а затем спрыгнул с вышки мобильной связи.
В декабре прошлого года в Ульяновске расстреляли мать и её двоих детей. Их тела были найдены в их квартире. Там же было обнаружено тело неустановленного 40-летнего мужчины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!