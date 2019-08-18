Убийство семьи под Ульяновском: появилось видео с места трагедии

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В сети опубликовали видео из дома в Ульяновской области, где юноша убил топором бабушку, дедушку, маму, а также младших брата и сестру. Видео опубликовал Telegram-канал «@tv360ru».

Как писали «ФАКТЫ», в России произошел ужасающий своей жестокостью инцидент — подросток убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.

Шокирующий случай имел место в селе Патрикеево. Парень зарезал двоих детей и еще троих взрослых. Затем нанес себе несколько смертельных ранений. Все погибшие были членами одной семьи. По другим данным, жертв подросток зарубил топором, а затем спрыгнул с вышки мобильной связи.

В декабре прошлого года в Ульяновске расстреляли мать и её двоих детей. Их тела были найдены в их квартире. Там же было обнаружено тело неустановленного 40-летнего мужчины.

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