«Государство в смартфоне»: украинские эксперты готовы к реализации этого проекта без иностранцев

Украина

Недавно Офис президента Владимира Зеленского сообщил, что вскоре презентуют бренд цифрового государства. Его команда собирается в кратчайшие сроки воплотить в жизнь проект «Государство в смартфоне». Вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID она позволит изменить «бумажную» систему и является ключевым элементом программ «Государство в смартфоне» и «Цифровая экономика». Но самое главное, что наша страна обладает всеми возможностями для воплощения этой инновационной идеи в жизнь. Ведь главное, это квалифицированные специалисты и передовые технологии, а они у нас есть.

Дело в том, что украинская компания INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG), является мировым лидером в сфере разработки и внедрения ID-документов и IT-систем. IIG уникальна тем, что в замкнутом цикле без привлечения иностранных компаний создает технологический базис электронного государства. Группа имеет огромный опыт, так как на разных этапах развития ее партнерами были правительства и государственные органы Украины и зарубежных стран.

«Мы уже сейчас готовы оказать полный спектр услуг Украине, имея всю цепочку производства электронных документов, которые обеспечивают технологическую основу для абсолютно всех сервисов электронного правительства, — рассказал „ФАКТАМ“ Президент ООО „Полли-Сервис“ Игорь Попович. — Ведь только имея надежный механизм точной идентификации человека в Интернете, открываются возможности пользоваться услугами электронного государства. И пока в Украине не будет широкого распространения этого механизма среди населения, нельзя говорить о массовом внедрении электронного государства. А чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить людей механизмом цифровой идентификации вместе с документом личности — паспортом или ID-карточкой. И наиболее эффективно будет сделать это одновременно с созданием реестра населения. Причем создание реестра должно быть осуществлено в соответствии с законом, с выдачей ID-документа нового поколения».

Но возникает вопрос, действительно ли отечественные компании имеют достаточные технические мощности для выполнения задач по созданию электронного государства?

К примеру, IIG владеет 398 объектами интеллектуальной собственности.

«И наша уникальность состоит в том, что благодаря собственным ноу-хау, документы, как физические так и электронные, во много раз превышают требования международных стандартов. Ведь мы постоянно разрабатываем и внедряем уникальные элементы защиты. За все время производства не было ни одного случая подделки наших документов, хотя попытки их фальсифицировать предпринимались. Кроме того, на сегодняшний день мы обеспечиваем практически весь цикл — от сырья до конечного продукта. Чтобы стала понятна наша уникальность, скажу так: для того чтобы делать абсолютно все, нам осталось только кремний выращивать — остальное мы уже делаем», — отметил Игорь Попович.

Однако, не менее важным условием для успеха задуманной реформы является наличие успешного опыта реализации.

«Хочу отметить, что в этой отрасли у нас есть веский повод для гордости, — говорит Игорь Попович. — По признанию Международной организации гражданской авиации ICAO, стандартизирующей требования к документам во всем мире, образец нового украинского загранпаспорта, разработанного специалистами компания IIG, вошел в пятерку лучших мировых образцов. К слову, если большинство банкнот мира имеют, в среднем, всего 15−17 степеней защиты, то украинский паспорт от IIG — 25. На сегодня IIG разработала и реализует все известные методы защиты документов, включая сложнейшие из них: демилитаризированная голограмма, поликарбонатная страница, перфорация изображения владельца».

Кстати, еще за долго до того, как Украина начала производить электронные документы, IIG уже с 2008 года выпускала электронные идентификационные и паспортные документы организации INTERPOL. В электронных документах INTERPOL использованы голографические, микрографические и оптические защитные элементы, водяные знаки и современный микрочип. С этим документом офицер может пересекать границы 150 стран и подниматься на борт самолета с оружием.

Также услугами IIG пользуется крупнейшая в мире компания по добыче алмазов De Beers. Для нее Группа разработала и внедрила комплексную системную архитектуру проекта по выпуску и одновременной доставке в более чем 50 стран паспортов De Beers. Этот документ обеспечивает защиту от подделок бриллиантов, ювелирных изделий и их мгновенную идентификацию.

А еще IIG выиграла тендер на поставку, инсталляцию и введение в эксплуатацию Интегрированной системы регистрации населения (IPRS) в Кении. В систему, которая является демографическим реестром Кении, были внесены данные 22 миллионов человек, включая отпечатки пальцев и фото. Реестр был интегрирован с базами данных других государственных органов, в том числе системой пограничного контроля. Благодаря этому реестру граждане были обеспечены качественными современными услугами. А государство, со своей стороны, получило информацию о структуре населения, возможность вести корректный учет льготников, уточнить реестр избирателей, а также наладить эффективную борьбу с преступностью, исключая возможность использования чужих персональных данных.

«Как видите, мы имеем не только уникальные технические возможности, но и большой положительный опыт. Все это мы готовы направить на внедрение инновационных проектов в Украине, в частности развитие элементов электронного государства», — подытожил Игорь Попович.

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