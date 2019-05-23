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У Зеленского собрались обеспечить пенсионеров смартфонами для «народного вето»
Советник и представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, которого называют идеологом партии «Слуга народа», в интервью «Левому берегу» заявил, что новая команда президента Зеленского хочет изменить законодательство.
Для того, чтобы оно соответствовало требованиям времени, и в то же время было понятным гражданам, команда надеется на коммуникацию с украинцами, которые в любой момент могут поддержать или наложить вето на законопроект. Для реализации своего плана, по словам Стефанчука, «достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфоном».
«Мы посчитали с экономистами, что выгоднее каждой бабушке в деревне купить смартфончик», — сказал политик, уточнив, что деньги на это освободятся от проведения бумажных процедур голосования, которые «существуют по методичкам 18 века».
Стефанчук назвал успешные страны — Эстонию, Грузию, Швейцарию, где такая система работает, и считает, что в Украине система выборов устарела и ее нужно менять. При этом он назвал это задачей на будущее.
«Мы говорим о комплексных вещах на будущее, потому что сегодня система выборов построена на идеологии 18 века. Оказывается, в государстве, где все равны перед законом, влиять могут только люди, которые оказались в конкретный день, в конкретное время в конкретном месте», — добавил политик.
Напомним, 22 мая, когда Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский закон о выборах, Руслан Стефанчук заявил, что нардепы не выполнили договоренности, которые были достигнуты на совещании глав парламентских фракций у президента на Банковой.
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