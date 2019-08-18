Убийство семьи под Ульяновском: опубликован разговор убийцы с другом

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В сети опубликовали расшифровку запись аудиосообщения, которое подросток-убийца из Патрикеево Ульяновской области России отправлял одному из своих друзей весной этого года. В нем он обсуждает криминальную обстановку в городе, матерится, а также заявляет о том, что хочет спокойной жизни.

«В Ульяновске у нас вообще, …, криминальная столица, …, России. Не уверен насчет такого варианта заявления, но у нас тут криминала … и больше. Группировки … эти всякие, АУЕ, бла-бла-бла. Короче, не нравится мне все это. Хочу спокойной жизни», — говорил он с сообщении другу.

Приятель юноши, который пожелал сохранить анонимность, рассказал, что знал школьника три года. Затем, по неизвестной причине, их общение прекратилось. Тем не менее его друг знал о новом интересе юноши.

«Мы с ним, считай, как братья были, но потом связь у нас оборвалась. Я знаю, что он начал хулиганить. Влез в эту тему АУЕ, что переводится как „арестантский уклад един“. Ну и стал склоняться к зоновской теме», — рассказал он, сообщает Telegram-канал «360tv.ru».

Как писали «ФАКТЫ», трагедия произошла в селе Патрикеево Ульяновской области России. Подросток убил бабушку, дедушку, маму, а также младших брата и сестру в их собственном доме. Затем он вышел на улицу и покончил с собой.

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