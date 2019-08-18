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Скандального блогера, избившего ветерана АТО ради видео, арестовали (видео)
Содержание под стражей в течение 45 суток — такую меру пресечения в воскресенье, 18 августа, избрал блогеру Артуру Сороченко Хмельницкий горрайонный суд. Выйти на свободу на время следствия он может после внесения залога в 40 140 гривен. Напомним, 14 августа он был объявлен в розыск за хулиганство — избиение ветерана-атошника.
На избрание меры пресечения в суд приехали гражданские активисты и ветераны АТО/ООС. Но заседание, по предложению обвинения, проводилось в закрытом режиме, поэтому всем пришлось ожидать в коридорах суда и на улице, где на всякий случай дежурили значительные силы полиции.
Сам Сороченко рассказал журналистам хмельницкого издания «Всім», что совсем не хотел такого развития событий. Мол, они с его жертвой выпили по чашечке кофе, повздорили, отвесили друг другу по оплеухе и помирились, а тут вдруг его оппонент написал заявление. И ничего плохого про Украину и её защитников Сороченко даже не думает — его просто неправильно поняли. Судью подозреваемый попросил не арестовывать его, а отпустить под залог любого размера, поскольку на содержании у него жена и трёхлетний ребёнок.
Приехавшая на суд жена Сороченко считает, что избитый атошник просто спровоцировал её мужа. А после того, как конфликт стал достоянием общественности к ним домой приезжали люди из Хмельницкого, разбили окна и сломали камеру видеонаблюдения, о чём в полицию подано заявление.
Внесли ли за Артура Сороченко залог — пока неизвестно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», находившийся в розыске за избиение ветерана АТО бердычевский видеоблогер Артур Сороченко был задержан в Николаеве.
Видео: Youtube Сайт ВСІМ
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