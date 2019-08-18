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"Зато без биндер": в сети подняли на смех развлечения в оккупированном Донецке
В сети высмеяли развлечения дрифтеров в оккупированном Донецке. Мероприятие запланировано на 24 августа в День независимости Украины в торговом центре «Амстор». Фото афиши опубликовал блогер «Фашик Донецкий» в Twitter.
«Отжали магазин Уволили людей Дрифтуем Зато без биндер», — написал он.
В сети активно обсуждают данный пост.
«В Горловке амстор с обвалившейся крышей, как памятник всему этому п. децу», — обратил внимание один из пользователей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном боевиками Донецке появились афиши гастролей российских звезд шоу-бизнеса, которые давно утратили популярность на родине, поэтому пытаются заработать на русскоязычной публике за рубежом.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.