Украина

"Зато без биндер": в сети подняли на смех развлечения в оккупированном Донецке

В сети высмеяли развлечения дрифтеров в оккупированном Донецке. Мероприятие запланировано на 24 августа в День независимости Украины в торговом центре «Амстор». Фото афиши опубликовал блогер «Фашик Донецкий» в Twitter.

«Отжали магазин Уволили людей Дрифтуем Зато без биндер», — написал он.

В сети активно обсуждают данный пост.

«В Горловке амстор с обвалившейся крышей, как памятник всему этому п. децу», — обратил внимание один из пользователей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном боевиками Донецке появились афиши гастролей российских звезд шоу-бизнеса, которые давно утратили популярность на родине, поэтому пытаются заработать на русскоязычной публике за рубежом.

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