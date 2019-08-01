Звезды "первой величины": сеть насмешил концерт артистов из России в Донецке

Украина

В оккупированном боевиками Донецке появились афиши гастролей российских звезд шоу-бизнеса, которые давно утратили популярность на родине, поэтому пытаются заработать на русскоязычной публике за рубежом.

Как следует из расклеенных объявлений, 4 августа в парке имени Щербакова будут выступать «заслуженный артист России» Игорь Саруханов, а также сын печально известного Олега Газманова Родион. Они поздравят жителей города с «великим» праздником — Днем железнодорожника.

Фото афиши, которое выложил в сеть известный блогер Фашик Донецкий, вызвало бурю эмоций в украинском сегменте сети. Авторы постов вспомнили и Евро-2012, и концерты настоящих звезд в Донецке до его оккупации.

«Лузеров и неликвид, как обычно, командируют в российские *** и в Дыру. Родик герой же и ветеран боевых действий в Сирии. Радуйся, железнодорожник Днра. Плачьте, лошарики апалчения», — едко прокомментировал анонс выступления «звезд» пользователь Чорнедзер Кало.

«Ну в общем они больше нигде не нужны, запроса нет так сказать на «ихнее творчество», — поддерживает его ДойчеВита.

Напомним, в «руководстве» «ДНР» велели жителям «республики» готовиться к проведению спартакиады среди непризнанных государств. Тем временем в сеть все чаще попадают фото, фиксирующие упадок неподконтрольного Донбасса.

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