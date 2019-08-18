Будущий нардеп от партии Зеленского хамски обозвал журналистку: разгорается скандал

Политика

Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку издания «Новое время» «тупой овцой». Соответствующий пост он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ „НВ“, в интервью с представителем „Слуги народа“ заявила, что я ностальгирую по СССР и „временам Януковича“. Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», — написал Бужанский.

Речь идет об интервью, которое взяла журналист Ольга Духнич у лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Это интервью было обнародовано на официальном сайте издания, а ранее оно было опубликовано в журнале «Новое время».

В нем журналист назвала блогера Бужанского «ностальгирущим по СССР и временам Виктора Януковича».

На пост Бужанского уже отреагировал главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш.

«Раз мы перешли на такой язык, то Бужанский просто тупое быдло. От слова «совсем», — написал он в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее политолог Алексей Голобуцкий собрал несколько цитат блогера Бужанского из соцсетей, из которых следует, что этот «слуга народа» является принципиальным противником Майдана и искренне ностальгирует по СССР.

Также он признает военный гений Жукова, сочувствует Иосифу Сталину и уверен, что мова — это метод красть.

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