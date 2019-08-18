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Трагедия в Буковеле: на аттракционе оборвался трос, два человека упали с 28-метровой высоты
На популярном курорте Буковель во время роуп-джампинга оборвался основной трос, в результате чего мужчина и женщина упали на пешеходную дорожку. Об этом сообщает «Галицкий корреспондент».
Инцидент произошел 17 августа, пострадавшими оказались 21-летняя девушка и 26-летний мужчина. В результате полученных травм девушку госпитализировали в Яремчанскую центральную городскую больницу, а мужчину — в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной клинической больницы.
Пресс-секретарь «Буковеля» Оксана Островская заявила, что роуп-джампинг организовал предприниматель, которому просто предоставили место на территории курорта. По ее информации, он постоянно сообщал о сертифицированном товаре и проводил тестирование. Островская утверждает, что курорт не несет ответственности за то, что произошло.
Известно, что трос, который оборвался, недавно установили и протестировали. Пока работу аттракциона приостановили и пообещали проверить все экстремальные развлечения на территории курорта.
Издание отмечает, что адреналиновая башня в «Буковеле» — это самая высокая станция для роуп-джампинга в Украине — высота башни составляет 28 метров.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии на другом популярном украинском курорте — Бердянске. В частности, речь шла о том, что спасатели и полицейские вытащили из воды тело 17-летнего парня из города Пологи Запорожской области, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки «Виктория», но на берег так и не вернулся.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..