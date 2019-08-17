Азовское море убивает: в Бердянске погиб молодой парень

Происшествия

На популярном азовском курорте Бердянске спасатели и полицейские вытащили из воды тело молодого человека. Об этом пишет местное издание «Бердянск 24».

Сообщается, что погибшим оказался 17-летний парень из города Пологи Запорожской области Артем Крат, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки «Виктория», но на берег так и не вернулся.

Больше суток его судьба оставалась неизвестной, но затем море подтвердило самые плохие опасения родных парня и представителей служб, участвовавших в поисках.

В то же время издание pro.berdyansk.biz со ссылкой на заместителя директора КП «Спасательно-водолазная служба» Анатолия Воронина, труп находился за 300−400 метров от берега.

По данным журналистов, накануне инцидента парень вместе с товарищами мог распивать спиртные напитки. Они якобы вместе пошли купаться, после чего Крат пропал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной Кирилловке на Азовском море беспечность взрослых обернулась бедой. На популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.

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