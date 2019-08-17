- 01:18 Азовское море убивает: в Бердянске погиб молодой парень
- 00:47 Жестокое убийство под Николаевом: в реке Южный Буг нашли тело мужчины, привязанное к якорю
- 00:22 Гол-шедевр 38-летнего форварда «похоронил» «Барселону» на старте чемпионата Испании
- 00:01 Яблочный Спас 2019: что можно освящать в церкви и как отметить праздник
- 16.08 23:50 Старатели янтаря напали на полицейских в Ровенской области: все подробности и фото
- 16.08 23:42 С Ярмоленко и Коноплянкой: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
- 16.08 23:20 Обезврежена мощная преступная группа, в которую входили сотрудники полиции двух областей
- 16.08 22:56 Заместитель главы Нацполиции ушел в отставку
- 16.08 22:05 Суд арестовал не того Гримчака: что произошло
- 16.08 21:43 В Одесской области суд вынес приговор убийцам-некрофилам, пять суток насиловавшим труп своей жертвы
- 16.08 21:36 Обыски в киевском Институте рака: врачей изобличили в массовом взяточничестве
- 16.08 21:12 Виллы — в Италии, деньги — в Швейцарии: суд арестовал многомиллионное имущество Азарова-младшего
Азовское море убивает: в Бердянске погиб молодой парень
На популярном азовском курорте Бердянске спасатели и полицейские вытащили из воды тело молодого человека. Об этом пишет местное издание «Бердянск 24».
Сообщается, что погибшим оказался 17-летний парень из города Пологи Запорожской области Артем Крат, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки «Виктория», но на берег так и не вернулся.
Больше суток его судьба оставалась неизвестной, но затем море подтвердило самые плохие опасения родных парня и представителей служб, участвовавших в поисках.
В то же время издание pro.berdyansk.biz со ссылкой на заместителя директора КП «Спасательно-водолазная служба» Анатолия Воронина, труп находился за 300−400 метров от берега.
По данным журналистов, накануне инцидента парень вместе с товарищами мог распивать спиртные напитки. Они якобы вместе пошли купаться, после чего Крат пропал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной Кирилловке на Азовском море беспечность взрослых обернулась бедой. На популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.