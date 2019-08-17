25.10 / 25.38 27.82 / 28.29
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Азовское море убивает: в Бердянске погиб молодой парень

1:18 17 августа 2019 8
Бердянск
Инф. «ФАКТОВ»

На популярном азовском курорте Бердянске спасатели и полицейские вытащили из воды тело молодого человека. Об этом пишет местное издание «Бердянск 24».

Сообщается, что погибшим оказался 17-летний парень из города Пологи Запорожской области Артем Крат, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки «Виктория», но на берег так и не вернулся.

Больше суток его судьба оставалась неизвестной, но затем море подтвердило самые плохие опасения родных парня и представителей служб, участвовавших в поисках.

В то же время издание pro.berdyansk.biz со ссылкой на заместителя директора КП «Спасательно-водолазная служба» Анатолия Воронина, труп находился за 300−400 метров от берега.

По данным журналистов, накануне инцидента парень вместе с товарищами мог распивать спиртные напитки. Они якобы вместе пошли купаться, после чего Крат пропал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной Кирилловке на Азовском море беспечность взрослых обернулась бедой. На популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер