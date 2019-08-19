Смертельный отдых на Азове: под Геническом погибла маленькая девочка

Происшествия

На курорте Стрелковое на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области произошла трагедия: девочку на надувном круге ветер унес в открытое море, впоследствии она погибла. Об этом пишет Херсон Daily.

«Смертельный отдых. Очередное происшествие в с. Стрелковое Генического района. 17 августа около 14:00 утонула девочка 6−7 лет», — приводит издание слова пользователя Facebook Ольги Даниловой.

По словам женщины, люди своими силами пытались спасти ребенка, но этом нереально: ребенка на кругу уносило далеко в море. К тому же на пляже нет спасателей и техники, с помощью которой можно быстро отреагировать на экстремальные ситуации и спасти жизнь людей.

«О каком туризме все говорят, когда люди постоянно тонут в водах Азовского моря? Когда предприниматели, хозяева баз отдыха не берут на себя ответственность за жизни людей. Почему нет спасателей, зная о ситуации на курорте? Почему нет дежурного патруля МЧС? Кто дал разрешение и подписал документы на предпринимательскую деятельность?» — задается вопросами свидетель трагического случая

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на другом популярном азовском курорте — Бердянске — погиб 17-летний парень из города Пологи Запорожской области: он пошел купаться в море, но на берег так и не вернулся. Больше суток его судьба оставалась неизвестной, но затем море подтвердило самые плохие опасения родных парня и представителей служб, участвовавших в поисках.

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