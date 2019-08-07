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На Арабатке решили съесть «лишних» медуз и показали, как их готовить (удивительное видео)
В связи с тем, что Азовское море выбросило на Арбатской косе вместе с волнами тысячи мёртвых медуз, местные жители вынуждены искать способ, как «утилизировать» эти «дары природы». Об этом пишет Херсон-online.
И пока кто-то «грузит» медуз лопатами, пользователь Сергей Волошко поделился в группе «Херсон и окрестности» в рецептом приготовления медуз.
На видео энтузиаст-кулинар «готовит» медузу и после дегустирует получившееся блюдо.
«Таким образом можно уменьшить поголовье медуз на Арабатской стрелке», — комментирует он видео.
Насчет вкусно ли это, говорит, что «вкус нейтральный» и «есть можно».
Напомним, что на Арабатской стрелке начали массово закрываться пляжи из-за гибели медуз. Море выносит на берег медуз в огромном количестве, и люди, похоже, же не могут ничего поделать с этим. К воде подходить практически никто не спешит — под медузами даже не видно песка, всё это месиво превратилось в одно жуткое «желе». Одной из причин гибели медуз стало строительство Российской Федерацией моста в Крым — из-за него вода стала более соленой, и обитатели моря не могут жить в ней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одной трагедией для медуз стал мощный шторм, который разыгрался несколько дней назад в акватории Черного и Азовского морей: мощный ветер принес пыльную бурю и выгнал воду из Сиваша, оголив берега. В результате в проливе Тонком осталась лишь узкая полоса воды между двумя мостами.
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