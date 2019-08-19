Анита Луценко назвала продукт, отказ от которого поможет похудеть

Шоу-бизнес

Известный фитнес-тренер Анита Луценко отлично разбирается в вопросах похудения, поэтому ее советы и лайфхаки мгновенно становятся мега-популярными и, самое главное, оказываются действительно эффективными.

Недавно Анита рассказала о том, как быстро и легко похудеть на несколько килограммов, отказавшись от всего лишь одного продукта, пишет Cosmo.

«Самый простой способ убрать парочку лишних кг — это убрать из рациона любой хлеб, любого цвета и цены. Можно только парочку хлебцев или бездрожжевой цельнозерновой, но тоже не целый, бублики и сухари тоже убрать. P. S. У большинства же хлеб (вместо каш), сладкое на перекусы, кг фруктов (польза же), литрами кефир и латешечка. И потом удивление??? Почему у меня лишнее на боках? Все логично! Так и должно быть при таком рационе», — написала Луценко на своей страничке в Facebook.

Свои советы Анита Луценко лично проверила на практике: в подтверждение своих слов тренер показала фото своей фигуры после родов и поделилась историей о том, как ей удалось сбросить лишние килограммы и вернуть себе хорошее самочувствие и уверенность в себе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анита Луценко развенчала мифы о популярном кисломолочном продукте — кефире, который пользуется популярностью у худеющих. Многие женщины и девушки употребляют его на ночь вместо ужина, желая сбросить лишние килограммы. На самом деле кефир не так уж и полезен, так как относится к пище, которая богата высоким инсулиновым индексом — после ее употребления резко поднимается уровень инсулина, но не глюкозы. Повышение уровня инсулина способствует выделению надпочечниками альдостерона. Альдостерон задерживает натрий и, следовательно, жидкость, то есть на утро обеспечен небольшой отек тканей.

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