Пить или не пить: Анита Луценко развенчала мифы о кефире

Шоу-бизнес

Известный фитнес тренер и телеведущая Анита Луценко, ранее рассказавшая, как избавиться жира на животе, в очередном своем посте в Instagram развенчала мифы о популярном кисломолочном продукте — кефире, который пользуется популярностью у худеющих. Кисломолочный напиток многие употребляют на ночь вместо ужина, желая сбросить лишние килограммы. На самом деле кефир не так уж и полезен.

Его действие на организм подробно разобрала Анита.

«Кефир и другие молочные продукты (кроме твердого сыра) относят к пище, которая богата высоким инсулиновым индексом, то есть после ее употребления резко поднимается уровень инсулина, но не глюкозы. Инсулиновый индекс кефира — 98, на ровне с белым батоном и мороженым. Повышения уровня инсулина способствует выделению надпочечниками альдостерона. Альдостерон задерживает натрий и, следовательно, жидкость, то есть на утром обеспечен небольшой отек тканей», — объясняет Анита.

Кроме того, кефир ухудшает процессы липолиза — «утилизации» жиров клетками печени и жировыми клетками. То есть с выделением инсулина вы прекращаете худеть.

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«Если вы худой человек и вам не нужно худеть, у вас хорошая чувствительность клеток к инсулину, то резкий скачок инсулина вызовет в течении двух часов его спад, вместе со снижением уровня глюкозы, что приведет вас к холодильнику с мыслями не стать ли „ночной жрицей“ и не подчистить ли немного запасов. Теперь вывод делайте сами пить или не пить?», — поделилась своими знаниями Анита Луценко, которая во время беременности набрала вес, но после родов сбросила лишние килограммы благодаря сбалансированному питанию и занятиям спортом.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Анита Луценко раскрыла свой секрет, как избавиться от лишних килограммов. «Чтобы похудеть, нужно есть. При чем много», — сказала она.

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